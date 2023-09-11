الثلاثاء 12 سبتمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

بيلاروسيا تتهم بولندا بإطلاق النار على الحدود

قوات من الجيش البولندي على الحدود مع بيلاروسيا (أرشيفية)
11 سبتمبر 2023 19:07

اتهمت بيلاروسيا، اليوم الاثنين، القوات البولندية بإطلاق النار على الحدود المشتركة لإجبار المهاجرين على ترك أراضي بولندا، منددة بـ"استفزاز خطير" في وقت تتزايد التوترات بين البلدَين.
وأكّد حرس الحدود في جهاز الاستخبارات البيلاروسية، على تطبيق تلغرام، "في الآونة الأخيرة، حصلت عدة حوادث قاد فيها جنود بولنديون أجانب إلى الحدود مع بيلاروسيا وأرغموهم على عبور بوّابة مخصصة للحيوانات".
وأضافوا "بهدف تخويف هؤلاء الأشخاص، صوّب الجنود البولنديون أسلحتهم نحو اللاجئين وأطلقوا النار فوق رؤوسهم"، معتبرين أن "استخدام عسكريين أجانب لأسلحة عند الحدود يشكّل بداية خطيرة جدًا لنزاع حدودي".
تتهم بولندا والدول الغربية منذ سنوات النظام البيلاروسي بتشجيع وحتى تنظيم تدفق المهاجرين عبر وعدهم بتسهيل دخولهم إلى الاتحاد الأوروبي.
من جانبها، تنفي الحكومة البيلاروسيية هذه الاتهامات، وتتهم بولندا بالمعاملة اللاإنسانية للمهاجرين.
منذ بدء الأزمة الأوكرانية في فبراير 2022، تفاقمت التوترات بين بيلاروسيا والدول المجاورة، واتهمت السلطات البيلاروسية العاصمة البولندية وارسو خصوصًا بالتحضير لاستفزازات عسكرية.

أخبار ذات صلة
بولندا تقرر تمديد الحظر على واردات الحبوب الأوكرانية
بريطانيا.. 200 مهاجر عبروا «القنال» خلال أسبوع
المصدر: وكالات
بيلاروسيا
بولندا
المهاجرين
آخر الأخبار
آركابيتا تستحوذ على مجموعة «داتافلو» أكبر مقدم لخدمات التحقق من شهادات التأهيل والاعتماد بالخليج
الاقتصادي
آركابيتا تستحوذ على مجموعة «داتافلو» أكبر مقدم لخدمات التحقق من شهادات التأهيل والاعتماد بالخليج
4 سبتمبر 2023
الهلال الأحمر الإماراتي يؤكد وقوفه إلى جانب الأشقاء في ليبيا
الإمارات
الهلال الأحمر الإماراتي يؤكد وقوفه إلى جانب الأشقاء في ليبيا
اليوم 19:44
جنوح سفينة سياحية تقل 206 أشخاص في جرينلاند
عربي ودولي
جنوح سفينة سياحية تقل 206 أشخاص في جرينلاند
اليوم 19:30
فان هويدونك يتعرض لحادث سيارة
الرياضي
فان هويدونك يتعرض لحادث سيارة
اليوم 18:59
«أسطورة التنس» تلوم زوجها في «قضية احتيال»
الرياضي
«أسطورة التنس» تلوم زوجها في «قضية احتيال»
اليوم 18:56
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©