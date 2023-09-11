بدء مرحلة ثانية من التجارب على علاج ضد كورونا

قالت شركة التكنولوجيا الحيوية الصينية "سينوفاك بيوتيك"، اليوم الاثنين، إنها بدأت المرحلة الثانية من التجارب لحقن "اس ايه 55" من إنتاجها، تأمل أن تحصل على الموافقة عليها كعلاج لكوفيد-19.

وأكدت المرحلة الأولى من التجارب، التي اكتملت مؤخرا، السلامة المبدئية لحقن "اس ايه 55" لدى 40 شخصا بالغا يتمتعون بصحة جيدة وتتراوح أعمارهم بين 18 عاما و65 عاما في الصين.

وستقيم، خلال المرحلة الثانية، قدرة "اس ايه 55" على خفض الشحنة الفيروسية لـ"سارس-كوف-2" الفيروس المسبب لمرض كوفيد. كما ستختبر قدرة الحقنة على تخفيف الأعراض السريرية لدى نحو 150 مريضا سجلت لديهم أعراض خفيفة إلى متوسطة من كوفيد-19.