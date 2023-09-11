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حصيلة قتلى العاصفة "دانيال" في ليبيا مرشحة للارتفاع

فيضانات في ليبيا
11 سبتمبر 2023 18:09

أفاد مصر ليبي، اليوم الاثنين، أن حصيلة ضحايا العاصفة "دانيال" في شرق ليبيا مرشحة للارتفاع.
وقال مسؤول في مدينة بنغازي إن العاصفة خلف ما لا يقل عن 150 قتيلا وقد ترتفع الحصيلة إلى 250.
وأدت العاصفة القوية إلى فيضانات ناجمة عن أمطار غزيرة هطلت على شرق ليبيا خلال الأيام الماضية.
وأظهرت صور التقطها سكان في المنطقة المنكوبة سيولا وحلية عارمة ومباني منهارة وأحياء بأكملها غارقة تحت المياه.
ووصف خبراء العاصفة "دانيال"، التي ضربت أيضا أجزاء من اليونان وتركيا وبلغاريا في الأيام الأخيرة، بأنها "شديدة للغاية من حيث كميّة المياه التي تساقطت خلال 24 ساعة".
ضربت العاصفة شرق ليبيا بعد ظهر أمس الأحد، لا سيما بلدة "الجبل الأخضر" الساحلية إضافة إلى بنغازي حيث أعلن حظر تجول وإغلاق للمدارس لأيام.
كما نشرت فرق الإنقاذ في درنة الواقعة على بعد نحو 900 كيلومتر شرق طرابلس.

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المصدر: وكالات
ليبيا
عاصفة
فيضانات
أمطار غزيرة
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