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زلزال قوي يهز إندونيسيا

زلزال قوي يهز إندونيسيا
11 سبتمبر 2023 17:29

قال مركز أبحاث العلوم الجيولوجية الألماني، اليوم الاثنين، إن زلزالاً قوته 6.2 درجة على مقياس ريختر ضرب «هالماهيرا» في إندونيسيا.
وذكرت وكالة العلوم الجيولوجية الإندونيسية أن قوة الزلزال بلغت 5.9 درجة ولا توجد تهديدات بحدوث أمواج مد عاتية (تسونامي).
وقالت الوكالة إن مركز الزلزال على بعد 11 كيلومترا شمال شرق مدينة "جايلولو" بإقليم "الملوك" وعلى عمق 168 كيلومترا.
ولم ترد أي تقارير بعد عن وقوع خسائر بشرية أو مادية.
تقع إندونيسيا، التي تتكون من أرخبيل من 17,508 جزر، على جانبي ما تسمى "حلقة النار في المحيط الهادي"، وهي منطقة تشهد نشاطا زلزاليا كبيرا، حيث تلتقي عدة صفائح تكتونية، ما يجعلها من أكثر المواقع المعرضة لأعنف البراكين والزلازل الأرضية والبحرية بشكل دائم.
وهز زلزال بقوة 5.9 درجة، السبت، شبه جزيرة «ميناهاسا» في منطقة «سولاويسي» الإندونيسية.

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المصدر: وكالات
زلزال
إندونيسيا
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