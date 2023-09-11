زعيم كوريا الشمالية يزور روسيا

أعلنت الرئاسة الروسية، اليوم الاثنين، أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون سيجري زيارة إلى روسيا «في الأيام المقبلة» بدعوة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وذكرت وسائل إعلام رسمية في بيونغ يانغ أن كيم سيعقد اجتماع قمة مع بوتين خلال الزيارة.

وقال الكرملين، في بيان، إن زعيم جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية كيم جونغ أون سيجري «بدعوة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين»، «زيارة رسمية للاتحاد الروسي في الأيام المقبلة».

كانت وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية للأنباء قد ذكرت، في وقت سابق، أن قطار كيم غادر على ما يبدو كوريا الشمالية متوجهاً إلى روسيا، وذلك نقلاً عن مسؤول لم تسمه.

أصبح كيم معروفا بتفضيله السفر بالقطار في الرحلات الدولية.

والمعروف أن والده وسلفه كيم جونغ إيل كان يخاف الطيران.

في 2019، عاد كيم جونغ أون على متن قطار في رحلة استغرقت 60 ساعة من العاصمة الفيتنامية هانوي إلى بيونغ يانغ بعد لقاء مع الرئيس الأميركي آنذاك دونالد ترامب.