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بايدن يختتم زيارته إلى هانوي

بايدن
11 سبتمبر 2023 15:29

اختتم الرئيس الأميركي جو بايدن الإثنين زيارته القصيرة إلى هانوي التي وصفها بأنها "تاريخية" بمحادثات اقتصادية، بعدما اتفق البلدان على ترسيخ التعاون بينهما.
وشارك بايدن مع وزير الخارجية أنتوني بلينكن في "قمة للابتكار والاستثمار" ضمت مديري شركات تكنولوجية أميركية كبرى بينها جوجل وإنتل إضافة إلى شركة بوينغ للطيران، مع قادة شركات تكنولوجية وصناعية فيتنامية.

وأعلن بايدن خلال هذه المحادثات عن صفقة بقيمة 7,8 مليار دولار عقدتها "فيتنام إيرلاينز" مع شركة بوينغ الأميركية لشراء 50 طائرة من طراز 737.
وكان بايدن اجتمع الأحد مع الرئيس فو فان توونغ وشارك مع رئيس الوزراء فام مين شين في اجتماع لقادة شركات كبرى من البلدين.

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ووقعت فيتنام والولايات المتحدة الأحد اتفاق شراكة استراتيجية معززة ينطوي على شقين اقتصادي وتكنولوجي. ويعتزم البلدان زيادة تعاونهما بصورة خاصة في قطاع أشباه الموصلات.

 

المصدر: وكالات
أنتوني بلينكن
جو بايدن
هانوي
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