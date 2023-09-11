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زلزال المغرب.. فرق أجنبية تنضم إلى جهود البحث عن ناجين

عمال الطوارئ في أعقاب زلزال في أمزميز بالمغرب
11 سبتمبر 2023 13:37

بدأت فرق إنقاذ قادمة من إسبانيا وبريطانيا، تقديم الدعم لرجال الإنقاذ المغاربة في مناطق تضررت جراء الزلزال القوي الذي ضرب البلاد، حسبما أفادت وكالة المغرب العربي المغربية الحكومية للأنباء "ماب".

وأرسلت بريطانيا 60 من خبراء البحث والإنقاذ، إضافة إلى معدات وأربعة كلاب بوليسية لدعم العمليات التي تقودها المغرب، حسبما قال السفير البريطاني سيمون مارتن في منشور على منصة إكس، تويتر سابقا، صباح اليوم الاثنين.

وقالت المغرب أمس الأحد إنها استجابت لعروض الدعم المقدمة من إسبانيا وقطر وبريطانيا، والتي اقترحت تعبئة مجموعة من فرق البحث والإنقاذ. وقالت الرباط إنها قد تتمكن لاحقا من قبول عروض تقديم المساعدة من جانب دول أخرى.

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ولقي نحو 2122 شخصا حتفه، وأصيب 2421 شخصا بجروح منذ أن ضرب الزلزال الذي بلغت قوته 8ر6 ريختر، مناطق عديدة من البلاد يوم الجمعة الماضي، وأدى إلى انهيارات صخرية وقطع للطرق، وجعل من الصعب على فرق الإنقاذ الوصول إلى المناطق الجبلية الكبيرة المتضررة.

ويسابق رجال الإنقاذ الزمن بحثا عن ناجين محتملين في إطار مهمة صعبة.

وقال شهود عيان حتى أمس الأحد إن بعض المناطق المتضررة لا تزال معزولة بسبب غلق الطرق نتيجة لانهيارات أرضية.

المصدر: وكالات
المغرب
فرق الانقاذ والإسعاف
اسبانيا
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