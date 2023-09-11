السلطات الأميركية تواصل البحث عن "مجرم خطير" بعد 11 يوماً على فراره

استمر الأحد البحث عن قاتل هرب من سجن قرب فيلادلفيا، وهي مطاردة أصبحت محرجة بالنسبة إلى الشرطة الأميركية التي رصدته مرات عدة دون أن تتمكن من القبض عليه بعد أحد عشر يوماً على فراره.

ودانيلو كافالكانتي برازيلي يبلغ الرابعة والثلاثين حكم عليه منتصف أغسطس بالسجن مدى الحياة بتهمة قتل.

وقد رُصد مجدداً ليل السبت الأحد بفضل صور التقطتها كاميرات مراقبة قرب مدينة فينيكسفيل الصغيرة في ولاية بنسلفانيا في شمال شرق الولايات المتحدة.



وقال اللفتنانت كولونيل جورج بيفنز من شرطة ولاية بنسلفانيا إن الشرطة تمكنت أيضاً من تتبّع أثر شاحنة بيضاء أُبلِغ عن سرقتها واستخدمها الفارّ قبل أن يتركها لأن "وقودها نفد".

الأسبوع الفائت، بدأت سلطات إنفاذ القانون المحلية بدعم من الشرطة الفدرالية (إف بي آي) وعناصر متخصصين في تعقب الهاربين، عملية تفتيش واسعة حول ميدان كينيت، في ضواحي فيلادلفيا، شارك فيها مئات العناصر والمروحيات والطائرات بلا طيار ووحدات الكلاب المدربة، في وقت أغلق عدد من مدارس المنطقة أبوابه.

لكن كافالكانتي أفلت منهم.

وقال "في نهاية المطاف أنا واثق من أننا سنعتقله"، كاشفاً أن كافالكانتي يطلب المساعدة وحاول الاتصال في منطقة فينيكسفيل مع اثنين من معارفه اللذين اتصلا بالشرطة.



وحذرت السلطات من أن هذا الرجل البالغ طوله 1.50 متراً ووزنه 54 كغ، يعتبر "خطيراً جداً".



