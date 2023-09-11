الثلاثاء 12 سبتمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

العراق يسجل 3 هزات أرضية

زلزال
11 سبتمبر 2023 09:36

أفاد بيان صادر عن الهيئة العامة العراقية للأنواء الجوية والرصد الزلزالي عن حدوث ثلاث هزات أرضية فجر اليوم الاثنين في محافظتي دهوك وكركوك دون وقوع خسائر مادية أو بشرية.

وأوضح البيان "سجلت مراصدنا الزلزالية في الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي حدوث ثلاث هزات أرضية فجر هذا اليوم الاثنين تم الشعور بها بشكل متفاوت في محافظتي دهوك وكركوك الأولى شمال شرقي قضاء طوز خرماتو في محافظة كركوك بقوة 4.8 درجة على مقياس ريختر".

أخبار ذات صلة
القضاء العراقي يصدر حكماً بإعدام أحد قيادات «داعش» في نينوى
قوى عراقية تدعو للحوار وتغليب المصلحة العليا في كركوك

وذكر البيان أن الهزة الثانية والثالثة وقعتا في محافظة دهوك على الحدود العراقية-التركية بقوة 4.6 و3.1 على التوالي، وشعر بها السكان بشكل متفاوت دون حدوث خسائر بشرية أو مادية".

ودعت  الهيئة الأهالي إلى أخذ الحيطة والحذر والإبتعاد عن الإشاعات والأخبار الكاذبة والإلتزام بالوصايا الزلزالية الصادرة من الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي.

المصدر: وكالات
العراق
هزة أرضية
كركوك
آخر الأخبار
آركابيتا تستحوذ على مجموعة «داتافلو» أكبر مقدم لخدمات التحقق من شهادات التأهيل والاعتماد بالخليج
الاقتصادي
آركابيتا تستحوذ على مجموعة «داتافلو» أكبر مقدم لخدمات التحقق من شهادات التأهيل والاعتماد بالخليج
4 سبتمبر 2023
الهلال الأحمر الإماراتي يؤكد وقوفه إلى جانب الأشقاء في ليبيا
الإمارات
الهلال الأحمر الإماراتي يؤكد وقوفه إلى جانب الأشقاء في ليبيا
اليوم 19:44
جنوح سفينة سياحية تقل 206 أشخاص في جرينلاند
عربي ودولي
جنوح سفينة سياحية تقل 206 أشخاص في جرينلاند
اليوم 19:30
فان هويدونك يتعرض لحادث سيارة
الرياضي
فان هويدونك يتعرض لحادث سيارة
اليوم 18:59
«أسطورة التنس» تلوم زوجها في «قضية احتيال»
الرياضي
«أسطورة التنس» تلوم زوجها في «قضية احتيال»
اليوم 18:56
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©