العراق يسجل 3 هزات أرضية

أفاد بيان صادر عن الهيئة العامة العراقية للأنواء الجوية والرصد الزلزالي عن حدوث ثلاث هزات أرضية فجر اليوم الاثنين في محافظتي دهوك وكركوك دون وقوع خسائر مادية أو بشرية.

وأوضح البيان "سجلت مراصدنا الزلزالية في الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي حدوث ثلاث هزات أرضية فجر هذا اليوم الاثنين تم الشعور بها بشكل متفاوت في محافظتي دهوك وكركوك الأولى شمال شرقي قضاء طوز خرماتو في محافظة كركوك بقوة 4.8 درجة على مقياس ريختر".

وذكر البيان أن الهزة الثانية والثالثة وقعتا في محافظة دهوك على الحدود العراقية-التركية بقوة 4.6 و3.1 على التوالي، وشعر بها السكان بشكل متفاوت دون حدوث خسائر بشرية أو مادية".

ودعت الهيئة الأهالي إلى أخذ الحيطة والحذر والإبتعاد عن الإشاعات والأخبار الكاذبة والإلتزام بالوصايا الزلزالية الصادرة من الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي.