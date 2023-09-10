الخطوط الجوية الفيتنامية تشتري 50 طائرة ركاب

قال البيت الأبيض، الأحد، إن شركة "بوينج" الأميركية لصناعة الطائرات والخطوط الجوية الفيتنامية ستوقعان على قبول عرض بمليارات الدولارات لشراء 50 طائرة من طراز "بوينج 737 ماكس".

وذكرت الرئاسة الأميركية، في بيان، أن الصفقة ستفيد البلدين من خلال توفير وظائف في قطاع التصنيع الأميركي وتقديم طائرات لدعم صناعة السفر والسياحة المتنامية في فيتنام، التي تتطلع لأن تصبح مركزا رائدا للطيران.

تدعم الصفقة أكثر من 33 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة في مختلف أنحاء الولايات المتحدة.

أعلنت الولايات المتحدة وفيتنام عن صفقات جديدة وشراكات خلال زيارة الرئيس جو بايدن إلى العاصمة الفيتنامية هانوي الأحد.

وقال البيت الأبيض إن شركة "أمكور تكنولوجي"، ومقرها ولاية أريزونا الأميركية، ستعلن عن بدء العمليات في مصنعها المتطور في إقليم "باك نينه" الفيتنامي في أكتوبر 2023.

يبلغ إجمالي استثمار المشروع 61,6 مليار دولار أميركي. كما تطلق شركة "سينوبسيز"، ومقرها ولاية كاليفورنيا، مركزاً لتصميم أشباه الموصلات وحاضنة للمشروعات الصناعية بالتعاون مع مجمع "سايجون هاى تك بارك" للتكنولوجيا المتقدمة.

وتعلن شركة "مارفيل"، ومقرها كاليفورنيا، أنها سؤسس مركزا لتصميم أشباه الموصلات في مدينة هو تشي منه.