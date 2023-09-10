غرق أحياء في طرابلس جراء الأمطار الغزيرة

حسن الورفلي (بنغازي)

تعرضت أحياء عدة في العاصمة الليبية طرابلس ومدن في المنطقة الغربية، للغرق جراء الأمطار الغزيرة التي هطلت على البلاد منذ أمس الأول. وأفادت مصادر محلية بأن الأمطار تسببت في تجمع المياه بشكل كبير في أحياء «سوق الجمعة وعين زارة»، حيث اشتكى العديد من السكان من إغلاق بعض الطرقات الفرعية. كما شهدت مناطق الجبل الغربي جريان أودية عدة، منها «وادي الأثل»، ما تسبب في توقف حركة المسافرين من مناطق الجبل إلى طرابلس لفترة مؤقتة.

وفي وقت سابق أمس، حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية، من تقلبات جوية مصحوبة برياح قوية وأمطار غزيرة، ما يتسبب في جريان الأودية المحلية وقفل الطرقات.

وأضاف المركز في بيان: «فاعلية السحب الممطرة ستقل تدريجياً بدءاً من الاثنين، مع تحسن في حالة الطقس، فيما ستكون حركة الرياح نشطة إلى قوية السرعة».

من جانبها، ذكرت مؤسسة «رؤية لعلوم الفضاء وتطبيقاته» أن «المنخفض الجوي وصل حالياً إلى معظم مدن الجبل الأخضر شرق البلاد، مصحوباً بأمطار غزيرة إلى شديدة الغزارة ورياح عالية السرعة».

ونشر نشطاء على صفحات التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو تظهر تجمع المياه في بعض الأحياء بالمنطقة الشرقية للبلاد.

كما تداول عدد من المستخدمين لمواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع مصورة تظهر أضراراً كبيرة لحقت بمنازلهم في منطقة «البياضة» ببلدية البيضاء لسوء الأحوال الجوية والسيول.

واستغاث بعض سكان المنطقة، مناشدين الجميع لمساعدتهم، وإنقاذ منازلهم وممتلكاتهم من الدمار، واصفين الوضع في البياضة بـ «الكارثي». واشتكى بعض سكان المنطقة في المقاطع التي التقطوها بأنفسهم من غرق المنازل ووصول منسوب المياه إلى مستوى عالٍ، يمتد لنحو متر كامل من سطح الأرض.

وأعلنت الشركة العامة للكهرباء أن التقلبات الجوية في المنطقة الشرقية أدت إلى سقوط أبراج الطاقة الكهربائية.

من جانبها، أصدرت الحكومة الليبية قراراً باعتبار أمس الأحد، واليوم الاثنين، عطلة رسمية نتيجة للتقلبات الجوية التي تشهدها البلاد.

وشكلت وزارة الداخلية غرفة طوارئ بالتنسيق مع عمداء البلديات والأجهزة الأمنية لمواجهة تبعات التقلبات الجوية المتوقعة في بنغازي.

وأعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، أمس، رفع حالة التأهب للقصوى، نظراً لسوء الأحوال الجوية.

وأكدت المؤسسة «اتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر، وإعلان حالة التأهب القصوى، حرصاً من لجنة إدارة الشركة على سلامة المستخدمين»، في إجراء متبع في مثل هذه الحالات.

وعقدت لجنة الطوارئ بالمؤسسة، أمس، اجتماعها العاجل، بحضور أعضائها كافة، لمتابعة الترتيبات والاحتياطات والإجراءات التي جرى اتخاذها، من حيث السلامة والتشغيل والصيانة والأمن الصناعي والخدمات في مصنع أسفلت بنغازي.