اجتماع مرتقب لإحياء اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية

نيودلهي (الاتحاد)

دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأحد إلى عدم «تهميش» روسيا في المحادثات الرامية إلى إحياء اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود، مشيراً إلى أن اجتماعاً بهذا الشأن سيعقد مع ممثلي روسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة من دون تحديد التاريخ أو المكان.

وقال الرئيس التركي للصحافة بعد اختتام قمة مجموعة العشرين في نيودلهي: «لن تكون هناك عملية من شأنها تهميش روسيا بشأن المبادرة المتعلّقة بالحبوب في البحر الأسود».

وأضاف أردوغان الذي التقى في مدينة سوتشي الروسية يوم الإثنين الماضي نظيره فلاديمير بوتين: «نحن نرى أنه ينبغي تجنّب أيّ إجراء من شأنه أن يزعزع السلام في البحر الأسود، ويؤدي إلى تفاقم التوترات في المنطقة».

وهدفت الاتفاقية التي أبرمت برعاية أنقرة والأمم المتحدة في صيف العام 2022، إلى تأمين صادرات الحبوب من كييف عبر الموانئ الأوكرانية المطلة على البحر الأسود.

وأنهت روسيا في يوليو العمل بهذا الاتفاق المهم لإمدادات الغذاء العالمية، موضحة أنّ العقوبات الغربية تُعرقل وصول منتجاتها الزراعية والأسمدة إلى الأسواق الدولية. وباتت كييف تعتمد إجمالاً على الطرق البرية ومرفأ نهري غير عميق ما يحد كثيراً من كميات الحبوب المصدرة، لكنها لجأت أيضاً الى ممر جديد عبر البحر الأسود

من جهته، قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف للصحفيين، أمس، إن بلاده ستعود إلى اتفاق توريد الحبوب عبر البحر الأسود «في نفس اليوم» الذي تُنفذ فيه شروط موسكو المتعلقة بصادراتها من الحبوب والأسمدة إلى الأسواق العالمية.

وقال لافروف في مؤتمر صحفي، بعد حضوره قمة دول مجموعة العشرين في نيودلهي على مدى يومين، «عندما تُنفذ جميع الإجراءات اللازمة لإزالة العقبات أمام صادراتنا من الحبوب والأسمدة، سنعود في اليوم نفسه إلى التنفيذ الجماعي للشق الأوكراني من مبادرة البحر الأسود». وتعارض أوكرانيا فكرة تخفيف العقوبات على روسيا من أجل إحياء اتفاق تصدير الحبوب.

وأضاف لافروف: «لم يتعهد أحد، بمن فيهم (الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو) جوتيريش،» بإعادة ربط البنك الزراعي الروسي بنظام المدفوعات المالي العالمي سويفت، مشيراً إلى أن وحدة البنك في لوكسمبورج ليس لديها ترخيص لإجراء العمليات المصرفية وتخطط للإغلاق.

إلى ذلك، أعلنت روسيا، أمس، تدمير ثلاثة زوارق عسكرية سريعة كانت تقل جنوداً أوكرانيين في البحر الأسود، اتّهمتهم موسكو بالتوّجه نحو القرم.

وذكر الجيش الروسي، في بيان، أن دفاعاته الجوية أسقطت ثماني مسيّرات أوكرانية فوق القرم وأخرى في منطقة بريانسك قرب الحدود مع أوكرانيا.

من جهتهم أعلن قادة عسكريون في كييف، أمس، أن 32 مسيّرة روسية هاجمت أوكرانيا خلال الليل، استهدف معظمها محيط العاصمة.

وأكّدوا أن الدفاعات الجوية أسقطت 25 منها من دون تحديد مصير المسيّرات السبع الأخرى.

وذكر رئيس الإدارة العسكرية للعاصمة سيرغي بوبكو على «تليغرام»، بأن «المسيّرات دخلت العاصمة في أسراب من مختلف الاتجاهات».