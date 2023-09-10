26 قتيلا في انقلاب عبارة في نيجيريا

قال مسؤولون محليون إن ما لا يقل عن 26 شخصا لقوا حتفهم ولا يزال آخرون في عداد المفقودين بعد انقلاب عبّارة عند خزان أحد السدود في القطاع الأوسط من شمال نيجيريا.

وأوضح بولوجي إبراهيم المتحدث باسم حاكم ولاية "نيجر" أن القارب كان يحمل أكثر من مئة بينهم نساء وأطفال، في منطقة "موكوا" المحلية بالولاية.

وأضاف أن الضحايا كانوا متوجهين إلى مزارعهم حيث يمرون في طريقهم على سد كبير.

وأكد إبراهيم "تأكد مقتل 26 شخصا، معظمهم من النساء والأطفال، وأنقذ أكثر من 30 شخصا، في حين تتواصل عملية الإنقاذ المشتركة التي تقوم بها الشرطة البحرية وغواصون محليون بالتعاون مع وكالة إدارة الطوارئ في ولاية نيجر".

في يوليو الماضي، لقي أكثر من 100 شخص حتفهم عندما انقلب قارب في منطقة نائية من ولاية "نيجر"، في واحدة من أسوأ الكوارث من نوعها على مدى سنوات.