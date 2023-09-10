أمر طارئ يبقي ترودو ليلة إضافية في الهند

اضطر رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو لتمديد إقامته في الهند بعد قمة مجموعة العشرين في نيودلهي بسبب عطل في طائرته، كما أكدت السلطات الكندية الأحد.

وصل ترودو إلى الهند، الجمعة، لحضور اجتماع قادة مجموعة العشرين وكان يفترض أن يعود إلى كندا، الأحد، بعد وضع إكليل من الزهر على ضريح المهاتما غاندي، أبي استقلال الهند. لكن مشكلة تقنية أرغمته على البقاء ليلة إضافية.

وجاء في بيان، صادر عن مكتب ترودو، أن الطائرة "تواجه صعوبات تقنية لا يمكن حلها خلال الليل"، مضيفا "وفدنا سيبقى في الهند حتى تتخذ ترتيبات بديلة".

وذكرت شبكة "سي تي في" التلفزيونية الكندية أن الطائرة من نوع "إيرباص"، مشيرة إلى أنها "ليست المرة الأولى" التي تواجه فيها صعوبات.