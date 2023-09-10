الجيش الأوكراني يعلن إحراز تقدم في جبهتين

أعلن مسؤولون، اليوم الأحد، أن القوات المسلحة الأوكرانية حققت مكاسب في أنحاء مختلفة من منطقة دونيتسك شرق البلاد كما أحرزت تقدما في الجنوب.

وقال فيتالي باراباش رئيس الإدارة العسكرية المحلية إن القوات الأوكرانية قرب مدينة "أفدييفكا"، الواقعة على خط المواجهة، استغلت تركيز القوات الروسية على قطاع واحد وتقدمت وسيطرت على جزء من قرية "أوبيتني" جنوبي المدينة.

وأضاف للتلفزيون الأوكراني "في رأيي، هذا أمر مهم جدا... لكي أكون صريحا، روسيا أغفلت هذا الاتجاه الجنوبي قليلا".

ووصف باراباش التقدم بأنه "عملية هجوم خاطف"، مشيرا إلى أن القتال يدور في المكان.

وأعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية تحقيق نجاحات قرب مدينة باخموت.

وقالت هيئة الأركان العامة، في تقريرها مساء الأحد، إن "نجاحا جزئيا نتيجة للعمليات الهجومية" أحرز بالقرب من "كليشتشييفكا"، وهي قرية تقع على مرتفعات جنوبي باخموت تعتبر ضرورية لاستعادة المدينة.

أشار التقرير كذلك إلى تحقيق قدر من النجاح بالقرب من "روبوتين"، وهي منطقة سكنية سيطرت عليها أواخر الشهر الماضي، خلال تقدمها جنوبا.