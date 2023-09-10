الجيش الأميركي يعلّق على هجوم أوكرانيا المضاد

قال الجنرال مارك ميلي رئيس هيئة الأركان المشتركة الأميركية إن القوات الأوكرانية لديها على الأرجح 35 أو 40 يوما متبقية قبل أن يتسبب الطقس في تعقيد عمليات هجومها المضاد.

وأكد ميلي، في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية بثتها اليوم الأحد «لا يزال هناك قدرا معقولا من الوقت».

وأوضح أن الجيش الأوكراني حقق تقدما مستمرا وحافظ على قوة قتالية معقولة، لكن المعركة لم تنته بعد.

وأضاف رئيس هيئة الأركان المشتركة الأميركية أنه، خلال شهر تقريبا، سيبدأ الطقس السيئ «وستبدأ الأمطار في الهطول، وستصبح الأرض موحلة. سيكون من الصعب المناورة في هذه المرحلة، ثم سيبدأ الشتاء القارس».

وأشار إلى أنه في الوقت الحالي من المبكر للغاية القول ما إذا كان الهجوم المضاد الأوكراني قد فشل أم لا. وقد بدأت كييف هجومها المضاد قبل ثلاثة أشهر، والذي قال العديد من المراقبين إنه يسير ببطء. وفي الأيام الأخيرة، أعلنت كييف تحقيق مكاسب عسكرية ميدانية