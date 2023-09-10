اليونان.. ارتفاع حصيلة ضحايا العاصفة «دانيال»

ارتفعت حصيلة الفيضانات التي ضربت منطقة «ثيساليا» وسط اليونان إلى 15 قتيلا، وفق ما أفادت فرق الإطفاء اليوم الأحد.

وعثر خفر السواحل على جثة رجل (42 عاما) في البحر في منطقة بيليون، كان على قائمة الأشخاص المفقودين، بحسب عناصر الإطفاء.

وكانت حصيلة سابقة أشارت إلى مصرع 14 شخصا.

ووفق فرق الدفاع المدني، لا يزال شخصان في عداد المفقودين.

انتشلت فرق الإنقاذ اليونانية، في وقت سابق اليوم الأحد، جثث ثلاثة أشخاص آخرين وسط البلاد جراء أشد عاصفة ممطرة تشهدها البلاد منذ بدء تسجيل تلك الأحداث عام 1930. وعُثر على جثة امرأة ورجلين قرب مدينة «كارديتسا»، إحدى المناطق الأكثر تضررا بالعاصفة.

وضربت العاصفة، التي أطلق عليها اسم «دانيال» ووصفها الخبراء بأنها "ظاهرة نادرة من حيث كمية المياه المتساقطة خلال 24 ساعة"، مقاطعة "مغنيسيا" على مسافة 300 كيلومتر شمال أثينا،

وانهارت منازل وجسور ودُمرت طرق وأعمدة كهرباء، كما غرقت حيوانات وتلفت محاصيل في سهل «ثيساليا» اليوناني الخصب.

تم إجلاء السكان المتضررين من الفيضانات.

وأكدت السلطات إجلاء أكثر من 4250 شخصا حتى الآن، إذ تركزت الجهود على القرى القريبة من مدينة «لاريسا» وبالقرب من نهر «بينيوس»، الذي فاضت أجزاء منه على القرى.

من المتوقع أن يزور رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس، مساء اليوم الأحد، مركز العمليات الرئيسي في «ثيساليا» ويعلن سلسلة إجراءات لمساعدة المتضررين من العاصفة.

ضربت العاصفة اليونان، في أعقاب حريق غابات ضخم شمال البلاد.

يقول علماء إن مناخ البحر الأبيض المتوسط ​​الجاف في اليونان يضعها على الخط الأمامي لتغير المناخ العالمي، حيث تشيع حوادث الطقس الغريبة بشكل متزايد.