ارتفاع حصيلة القتلى والمصابين جراء زلزال المغرب

ارتفعت الحصيلة المؤقتة لضحايا الزلزال، الذي ضرب مناطق شاسعة جنوب مدينة مراكش في المغرب ليل الجمعة، إلى 2122 قتيلا على الأقل حتى عصر اليوم الأحد، وفق ما أعلنت وزارة الداخلية بينما تتواصل عمليات إنقاذ وإغاثة الناجين.

وقالت الوزارة، في بيان "في حصيلة مؤقتة، إلى حدود الساعة الرابعة عصرا (15,00 ت غ)، بلغ عدد الوفيات، الذي خلفته الهزة الأرضية، 2122 شخصا، وعدد الجرحى 2421".

وسجلت أكبر حصيلة للضحايا في إقليم الحوز (1351) جنوب مراكش حيث حددت بؤرة الزلزال.

كانت حصيلة سابقة، تعود إلى مساء السبت (21,00 ت غ)، أكدت مقتل 2012 شخصا وإصابة 2059 آخرين.

تمتد الهزة، في معظمها، على جبال "الأطلس الكبير"، محتضنة العديد من القرى النائية في الغالب، وسط تضاريس وعرة، ومعظم بيوتها تقليدية.

وسجل تضرر أكثر من 18 ألف أسرة في هذا الأقليم من الزلزال، وفق ما أفادت قناة "ميدي 1 تي في" التلفزيونية العمومية، حيث نصبت خيام لإيوائها في المناطق المنكوبة.

وأكدت وزارة الداخلية أن السلطات "تواصل جهودها لإنقاذ وإجلاء الجرحى والتكفل بالمصابين من الضحايا، وتعبئة كل الإمكانات اللازمة لمعالجة آثار هذه الفاجعة المؤلمة".

كما أشارت إلى تسجيل حصيلة كبيرة من الضحايا في إقليم تارودانت المجاور للحوز جنوبا، بـ492 قتيلا.

ولا تزال المملكة تحت صدمة الزلزال الأعنف من نوعه، والذي بلغت شدته 7 درجات على مقياس ريختر، حسب ما ذكر المركز الوطني للبحث العلمي والتقني (6,8 حسب هيئة الزلازل الأميركية).

وبتث القنوات التلفزية المغربية، اليوم الأحد، صورا من الجو تظهر قرى دمر بعضها تماما، من بينها قرية "تفغاغت" الواقعة على بُعد حوالى 50 كيلومترا من بؤرة الزلزال، ونحو 60 كيلومترا جنوب غرب مراكش.

ونادرة هي الأبنية التي لا تزال قائمة فوق تراب هذه القرية الجبلية.

ولا يزال رجال الإنقاذ يسابقون الزمن للوصول إلى ناجين محتملين تحت الأنقاض. وقد تمكنوا من إجلاء بعض المصابين من تحت الركام.

- "لا شيء يمكن أن يواسيني"

إذا كان الحظ قد حالف زهراء بنبريك (62 عاما)، فإنه "لا شيء يمكن أن يواسيني. الجميع رحلوا أشعر بغصة في القلب"، كما تقول دامعة وهي تبكي 18 ضحية من أقاربها.

وتضيف "لم يبق سوى جثمان شقيقي تحت الأنقاض، لا أنتظر سوى أن يخرجوه لأودعه بسلام".

في الأثناء، يتواصل اليوم الأحد إقبال المتطوعين على مراكز التبرع بالدم في عدة مدن مغربية، وفق صور تبثها وسائل الإعلام المحلية.

وقد أقيمت صلاة الغائب ترحما على أرواح الضحايا بعد صلاة الظهر في كافة مساجد المملكة. فيما كانت الأعلام منكسة في أول أيام حداد وطني لثلاثة أيام.