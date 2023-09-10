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أميركا وفيتنام توقعان اتفاقية شراكة

أميركا وفيتنام توقعان اتفاقية شراكة
10 سبتمبر 2023 20:15

وقعت الولايات المتحدة وفيتنام، اليوم الأحد، شراكة واسعة في مجال أشباه الموصلات، بحسب بيان صادر على هامش زيارة الرئيس الأميركي جو بايدن إلى العاصمة هانوي.
وأورد البيان أن «الهدف هو تطوير قدرات فيتنام على هذا الصعيد لصالح الصناعة الأميركية»، مشيدا «بقدرة (فيتنام الواقعة في جنوب شرق آسيا) على أداء دور اساسي في تأمين سلاسل توريد متينة لأشباه الموصلات».
تربط الولايات المتحدة وفيتنام، وهي مركز صناعي، علاقات تجارية وثيقة بشكل متزايد. وتعتبر واشنطن هانوي شريكاً مهماً وتسعى إلى إنشاء قنوات صناعية عالمية.
والتقى بايدن، في بداية زيارته إلى فيتنام، مع زعيم الحزب الشيوعي الحاكم نغوين فو ترونغ.
وقال الرئيس الأميركي إن «فيتنام والولايات المتحدة شريكان أساسيان» في مرحلة «مهمة للغاية» بالنسبة للعالم.
ورحب المسؤول الفيتنامي بضيفه، متمنيا أن تكون الزيارة «ناجحة».



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