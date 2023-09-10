أوكرانيا تعلن تحقيق إنجاز في الجبهة الجنوبية

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الأحد، تحقيق تقدم في اشتباكات الجبهة الجنوبية.

وقال الجيش إنه استعاد 1.5 كيلومتر مربع أخرى حول قرية «روبوتين» التي أعلن مؤخراً أنه استعادها.

ونقلت وسائل إعلام أوكرانية عن أولكسندر شتوبون، المتحدث العسكري المسؤول عن الخطوط الأمامية قوله «تحاول القوات المسلحة الأوكرانية أن تجعل من الصعب، كلما كان ذلك ممكناً، وصول إمداد للجيش الروسي، وهذا يؤتي ثماره في بعض المناطق».

في الوقت نفسه، يتردد أن الجيش الروسي في شرقي أوكرانيا يواصل هجماته. وذكر المتحدث الأوكراني أن الجنود الأوكرانيين نجحوا بالقرب من «مارينكا» في منطقة دونيتسك من صد حوالي 15 محاولة هجوم.

وذكرت السلطات الأوكرانية أن الروس قاموا أيضاً في منطقة خاركيف بمحاولة التقدم بالقرب من قرية «بيريستوف». وأعلنت هيئة الأركان العامة الأوكرانية أن أكثر من 30 معركة دارت خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.