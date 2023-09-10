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بايدن يلتقي رئيس وزراء الصين على هامش قمة الـ 20

بايدن خلال المؤتمر الصحفي (أ ف ب)
10 سبتمبر 2023 19:49

أكد الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم الأحد، أنه التقى رئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانغ على هامش قمة مجموعة العشرين التي استضافتها الهند في نهاية الأسبوع الحالي.
وقال بايدن، خلال مؤتمر صحفي في العاصمة الفيتنامية هانوي، "فريقي وطاقمي لا يزالون يجتمعون مع فريق الرئيس شي (جين بينغ) وحكومته... التقيت في الهند اليوم برجله الثاني".
وأضاف الرئيس الأميركي "تحدثنا عن الاستقرار" ونصف الكرة الجنوبي، مشيرا إلى أن الاجتماع "لم يكن صداميا على الإطلاق".
وأكد بايدن أن الولايات المتحدة لا تسعى إلى "احتواء الصين".
وقد صرح بايدن مرات عدة، بأنه مستعد للقاء نظيره الصيني شي جينبينغ، لبحث القضايا المشتركة بين البلدين. إلا أن الرئيس الصيني لم يشارك في القمة، وأوفد كان رئيس مجلس الدولة الصيني (رئيس الوزراء) لي كه تشيانغ لحضور القمة السنوية لمجموعة العشرين في نيودلهي.

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قمة مجموعة العشرين
جو بايدن
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