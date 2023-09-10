«أوشن فايكينغ» تنقذ عشرات المهاجرين قبالة ليبيا

أعلنت منظمة «إس أو إس ميديتيرانيه» الإنسانية، اليوم الأحد، عن إنقاذ 68 مهاجراً عالقين في المياه الدولية قبالة سواحل ليبيا بواسطة السفينة «أوشن فايكينغ».

وقالت المنظمة غير الحكومية، التي مقرها فرنسا، في بيان "أنقذت سفينة أوشن فايكينغ 68 شخصاً كانوا على متن قارب خشبي من طابقين محطم غادر مدينة زوارة في ليبيا الليلة الماضية".

وأضافت المنظمة "يعاني العديد منهم من دوار البحر ويتلقون العلاج حاليًا من قبل الفريق الطبي لمنظمة س أو إس ميديتيرانيه والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر على متن سفينة أوشن فايكينغ".

وأظهرت صور، نشرتها المنظمة على موقع «إكس» تويتر سابقًا، عشرات المهاجرين مكدسين على متن قارب يرتدون سترات نجاة برتقالية.

وفي نهاية أغسطس الماضي، أنقذت السفينة "أوشن فايكينغ"، المستأجرة بواسطة منظمة «إس أو إس ميديتيرانيه»، 438 مهاجراً في المياه الدولية قبالة ليبيا وتونس قبل التوجه نحو مدينة جنوى شمال إيطاليا، حيث ميناء خصصته السلطات لإنزال الناجين.

تعد المنطقة الوسطى في البحر الأبيض المتوسط، أخطر طريق للهجرة في العالم، وفقاً للمنظمة الدولية للهجرة.

وتقدّر الوكالة التابعة للأمم المتحدة، أنه منذ بداية عام 2023، فُقد في هذه المنطقة 2013 مهاجراً، مقارنة بـ 1417 طوال عام 2022.

وغرق مركب يقلّ مئات المهاجرين، قبالة سواحل اليونان في يونيو الماضي، في إحدى أسوأ الكوارث المرتبطة بالهجرة خلال الأعوام الماضية، وعثر على 82 جثة، بينما بقي مئات في عداد المفقودين.

كانت السلطات الإيطالية احتجزت "أوشن فايكينغ" لعشرة أيام، في يوليو الماضي، بذريعة عدم امتثالها لمعايير السلامة، ولكنها سمحت لها بالإبحار مجددا في وقت لاحق.