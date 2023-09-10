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روسيا تجدد شروطها للعودة إلى اتفاق تصدير الحبوب

حصاد القمح في روسيا
10 سبتمبر 2023 18:38

جدد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الأحد، شروط بلاده للعودة إلى اتفاق لتصدير الحبوب عبر البحر الأسود.
وقال لافروف للصحفيين إن روسيا ستعود إلى اتفاق توريد الحبوب عبر البحر الأسود "في نفس اليوم" الذي تُنفذ فيه شروط موسكو المتعلقة بصادراتها من الحبوب والأسمدة إلى الأسواق العالمية.
انسحبت روسيا من الاتفاق في يوليو لماضي بعد عام من سريانه بوساطة من الأمم المتحدة وتركيا، إذ شكت من أن صادراتها من المواد الغذائية والأسمدة تواجه عقبات إلى جانب عدم وصول كمية كافية من الحبوب الأوكرانية إلى البلدان التي تحتاج إليها.
وقال لافروف، في مؤتمر صحفي اليوم، بعد حضوره قمة دول مجموعة العشرين في نيودلهي "عندما تُنفذ جميع الإجراءات اللازمة لإزالة العقبات أمام صادراتنا من الحبوب والأسمدة، سنعود في اليوم نفسه إلى التنفيذ الجماعي للشق الأوكراني من مبادرة البحر الأسود".
وأضاف لافروف "لم يتعهد أحد" بإعادة ربط البنك الزراعي الروسي بنظام المدفوعات المالي العالمي "سويفت"، مشيرا إلى أن وحدة البنك في لوكسمبورج ليس لديها ترخيص لإجراء العمليات المصرفية وتخطط للإغلاق.

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المصدر: وكالات
حبوب البحر الأسود
اتفاق تصدير الحبوب
سيرغي لافروف
روسيا
صادرات الحبوب
القمح
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