الإثنين 11 سبتمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

إسبانيا ترسل فريق إنقاذ إلى المغرب

فريق إنقاذ إسباني يتجه إلى المغرب (أ ف ب)
10 سبتمبر 2023 18:24

أرسل الجيش الإسباني، اليوم الأحد، فريق إنقاذ متخصصا إلى المغرب، بعد الزلزال المدمر الذي هز المملكة مساء الجمعة.
وذكرت وزارة الدفاع الإسبانية، على موقع «إكس» تويتر سابقا، أن 56 عضوا من وحدة الطوارئ العسكرية «يو إم إى» استقلوا طائرة نقل من طراز «إيه 400» من مدينة سرقسطة الأسبانية مع أربعة كلاب بحث مدربة.
وأفادت وسائل إعلام إسبانية، أن هذه الخطوة جاءت بعد أن أرسل المغرب طلبا رسميا للمساعدة إلى إسبانيا.
ويوجد بالفعل، اليوم الأحد، أعضاء من منظمة رجال إطفاء بلا حدود الإسبانية في المغرب حيث سافروا برا إلى المنطقة الأكثر تضررا في جبال الأطلس جنوب مدينة مراكش، وهي منطقة سياحية شهيرة.
ويعتبر الزلزال الذي وقع ليل الجمعة السبت، بقوة 7 درجات بحسب المركز المغربي للبحث العلمي والتقني (6,8 وفق هيئة المسح الجيولوجي الأميركية)، أقوى زلزال تمّ قياسه في المملكة على الإطلاق.
وأعلنت وزارة الداخلية مساء السبت أنّ الزلزال أسفر عن 2012 قتيلاً و2059 جريحاً، بينهم 1404 حالاتهم خطرة.

أخبار ذات صلة
سباق مع الزمن في المغرب للعثور على ناجين إثر الزلزال المدمر
قتلى في حادث قطار بإسبانيا
المصدر: آ ف ب
الجيش الإسباني
إسبانيا
المغرب
زلزال
آخر الأخبار
آركابيتا تستحوذ على مجموعة «داتافلو» أكبر مقدم لخدمات التحقق من شهادات التأهيل والاعتماد بالخليج
الاقتصادي
آركابيتا تستحوذ على مجموعة «داتافلو» أكبر مقدم لخدمات التحقق من شهادات التأهيل والاعتماد بالخليج
4 سبتمبر 2023
مبني أدنوك في أبوظبي
الاقتصادي
«أدنوك للإمداد والخدمات» تستلم 8 منصات إسناد بحرية
اليوم 11:33
«الجودو» يكثف الإعداد في طوكيو قبل «الأسياد»
الرياضي
«الجودو» يكثف الإعداد في طوكيو قبل «الأسياد»
اليوم 11:30
«حقبة» فليك الأسوأ في تاريخ «الألمان»!
الرياضي
«حقبة» فليك الأسوأ في تاريخ «الألمان»!
اليوم 11:23
«لعنة» الأرجنتين تواصل مطاردة ألمانيا!
الرياضي
«لعنة» الأرجنتين تواصل مطاردة ألمانيا!
اليوم 11:21
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©