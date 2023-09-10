إسبانيا ترسل فريق إنقاذ إلى المغرب

أرسل الجيش الإسباني، اليوم الأحد، فريق إنقاذ متخصصا إلى المغرب، بعد الزلزال المدمر الذي هز المملكة مساء الجمعة.

وذكرت وزارة الدفاع الإسبانية، على موقع «إكس» تويتر سابقا، أن 56 عضوا من وحدة الطوارئ العسكرية «يو إم إى» استقلوا طائرة نقل من طراز «إيه 400» من مدينة سرقسطة الأسبانية مع أربعة كلاب بحث مدربة.

وأفادت وسائل إعلام إسبانية، أن هذه الخطوة جاءت بعد أن أرسل المغرب طلبا رسميا للمساعدة إلى إسبانيا.

ويوجد بالفعل، اليوم الأحد، أعضاء من منظمة رجال إطفاء بلا حدود الإسبانية في المغرب حيث سافروا برا إلى المنطقة الأكثر تضررا في جبال الأطلس جنوب مدينة مراكش، وهي منطقة سياحية شهيرة.

ويعتبر الزلزال الذي وقع ليل الجمعة السبت، بقوة 7 درجات بحسب المركز المغربي للبحث العلمي والتقني (6,8 وفق هيئة المسح الجيولوجي الأميركية)، أقوى زلزال تمّ قياسه في المملكة على الإطلاق.

وأعلنت وزارة الداخلية مساء السبت أنّ الزلزال أسفر عن 2012 قتيلاً و2059 جريحاً، بينهم 1404 حالاتهم خطرة.