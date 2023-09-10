بايدن في فيتنام لبدء «حقبة جديدة من التعاون»

توقع الرئيس الأميركي جو بايدن «بداية حقبة من التعاون الأكبر» مع فيتنام التي وصل إليها، اليوم الأحد، ساعيا إلى بلوغ عتبة جديدة في العلاقات بين البلدين.

وقال الرئيس الأميركي، في بداية اجتماعه مع زعيم الحزب الشيوعي الحاكم نغوين فو ترونغ، إن «فيتنام والولايات المتحدة شريكان أساسيان» في مرحلة «مهمة للغاية» بالنسبة للعالم.

ورحب المسؤول الفيتنامي بضيفه، متمنيا أن تكون الزيارة «ناجحة».

وأشاد بصحة الرئيس الأميركي، البالغ 80 عاما، قائلا إنه لم يتقدم في السنّ يوما واحدا، «بل تبدو أفضل من أي وقت مضى»، في تعليق أثار ضحك بايدن.

ومن المقرر أن يوقع الجانبان «شراكة استراتيجية واسعة». وحتى الآن، لم تبرم فيتنام مثل هذه الشراكة التي تمثل أعلى درجة من التقارب الدبلوماسي تقيمها، إلا مع روسيا والهند وكوريا الجنوبية والصين.

تربط الولايات المتحدة وفيتنام، وهي مركز صناعي، علاقات تجارية وثيقة بشكل متزايد. وتعتبر واشنطن هانوي شريكاً مهماً وتسعى إلى إنشاء قنوات صناعية عالمية.

ويتضمن برنامج الأحد حفل استقبال وخطابات ومؤتمر صحفي للرئيس الأميركي الذي قلّد الثلاثاء أعلى وسام عسكري لقائد مروحية أنقذ أربعة جنود خلال حرب فيتنام.

وفي اليوم التالي، سيجتمع بايدن مع رئيس وزراء فيتنام ورئيسها.

منذ عام 1995، زار جميع رؤساء الولايات المتحدة الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا.

وقال مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جايك ساليفان إن زيارة بايدن لهانوي جزء من جهد مستمر منذ عقود «للتغلب على الإرث المشترك المؤلم لحرب فيتنام».

وسيكون هذا الإرث حاضرا بقوة خلال هذه الرحلة التي ستتخللها، الاثنين، زيارة النصب التذكاري للسناتور الجمهوري الأميركي جون ماكين الذي شارك في الحرب، وتوفي في عام 2018.