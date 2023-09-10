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بوتين يبحث الوضع في النيجر مع رئيس مالي

انتشار جنود في نيامي عاصمة النيجر
10 سبتمبر 2023 16:50

قال الكرملين إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أجرى، اليوم الأحد، اتصالاً هاتفياً مع رئيس المجلس العسكري الحاكم في مالي أسيمي غويتا وناقشا عدداً من الموضوعات، من بينها جهود مكافحة الإرهاب والوضع في النيجر المجاورة.
وأفاد بيان، صادر عن الرئاسة الروسية، بأن الجانبين اتفقا على أن الطرق الدبلوماسية هي السبيل الوحيد لحل الأزمة في النيجر بعد أن استولى الجيش على السلطة وأطاح بالرئيس محمد بازوم في يوليو الماضي.
وسبق أن هددت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) بالتدخل عسكرياً لإعادة بازوم إلى السلطة.
ويحذر المجلس العسكري الحاكم في مالي من التدخل الخارجي في النيجر.

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المصدر: رويترز
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