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إثيوبيا تعلن اكتمال ملء خزان سد النهضة

سد النهضة في إثيوبيا
10 سبتمبر 2023 16:40

أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد، اليوم الأحد، انتهاء عملية تعبئة سد النهضة الضخم على نهر النيل الأزرق.
وكتب أحمد، عبر منصة «إكس»، تويتر سابقا «أعلن بسرور بالغ أن التعبئة الرابعة والأخيرة لسد النهضة تمت بنجاح».
وأضاف «واجهنا الكثير من التحديات، واضطررنا مرارا إلى التراجع»، لكنه أكد أن بلاده «ستنجز ما تعهدت به».
وأشاد المكتب الإعلامي للحكومة الإثيوبية، في رسالة على المنصة نفسها، بما اعتبره «هدية للاجيال»، مضيفا أن «الجيل البطل الحالي سيبني إثيوبيا الغد القوية على أسس صلبة».
يُعتبر سد النهضة الإثيوبي الكبير حيوياً بالنسبة لأديس أبابا، وقد بلغت تكلفته أكثر من 3,7 مليارات دولار أميركي.
ومن خلال هذا السد الكبير، الذي يبلغ طوله 1,8 كيلومتر وارتفاعه 145 متراً، تعتزم إثيوبيا مضاعفة إنتاجها من الكهرباء لصالح سكّانها البالغ عددهم حوالى 120 مليون نسمة.
وكتب مكتب رئيس الوزراء أبي أحمد على منصة التواصل الاجتماعي «إكس»، اليوم الأحد، «تهانينا للجميع على الملء الرابع لسد النهضة الإثيوبي. لقد أثمرت مثابرتنا الوطنية».
وبقدرة إنتاجية متوقعة تتجاوز ستة آلاف ميجاوات، ترى إثيوبيا أن سد النهضة هو حجر الزاوية في محاولتها لتصبح أكبر مُصدر للطاقة في أفريقيا.
وتجري مصر والسودان وإثيوبيا مفاوضات حول المشروع.
واتفق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وأبي أحمد على خطط لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق بين الدول الثلاث بشأن ملء السد وقواعد تشغيله.

 

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المصدر: رويترز
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سد النهضة
نهر النيل
النيل الأزرق
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