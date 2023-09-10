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زعيما اليابان والهند يتفقان على توسيع التعاون في عدة مجالات

زعيما اليابان والهند يتفقان على توسيع التعاون في عدة مجالات
10 سبتمبر 2023 10:24

اتفق رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا مع نظيره الهندي ناريندرا مودي يوم السبت على توسيع التعاون بين بلديهما في عدة مجالات، والتي من بينها الفضاء والتكنولوجيات الحديثة.

وقالت الحكومة اليابانية إن كيشيدا رحب، خلال الاجتماع الذي عقد على هامش قمة مجموعة العشرين في نيودلهي، بالإنجاز الذي حققته الهند مؤخراً بالهبوط الناجح على سطح القمر من خلال مهمة استكشاف القمر تشاندرايان3-، وفقاً لوكالة أنباء كيودو اليابانية.

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 كما التقى كيشيدا، يوم السبت، بشكل منفصل مع رئيس الوزراء الهولندي مارك روته ورئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز لإجراء محادثات ثنائية.

المصدر: وكالات
اليابان
فوميو كيشيدا
الهند
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