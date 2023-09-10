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ارتفاع ضحايا زلزال المغرب إلى 2012 قتيلاً و2059 جريحاً

ارتفاع ضحايا زلزال المغرب إلى 2012 قتيلاً و2059 جريحاً
10 سبتمبر 2023 08:27

ارتفع عدد قتلى الزلزال القوي الذي ضرب المغرب يوم الجمعة إلى 2012 شخصاً، وفقاً لما نقله التلفزيون الرسمي المغربي عن تحديث صادر عن وزارة الداخلية بالبلاد. وأضافت الوزارة أن ما لا يقل عن 2059 آخرين أصيبوا، بينهم 1404 إصاباتهم خطيرة، في الزلزال الذي ضرب عدة مناطق في الدولة الواقعة في شمالي أفريقيا.

ووفقاً لأحدث تحديث فقد تم تسجيل 1293 حالة وفاة في محافظة الحوز، مركز الزلزال.

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وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية إن الزلزال الذي بلغت قوته 6.8 درجة هز المغرب الساعة 11 مساء يوم الجمعة (2200 بتوقيت جرينتش). ووقع الزلزال على بعد حوالي 70 كيلومتراً جنوب غرب مدينة مراكش المغربية وعلى عمق 18.5 كيلومتراً، وفقاً لهيئة المسح الجيولوجي الأميركية.

المصدر: وكالات
المغرب
زلزال
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