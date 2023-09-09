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ضبط عناصر من «القاعدة» في شبوة

القوات اليمنية المشتركة في موقع محرر بمحافظة شبوة (أ ف ب)
10 سبتمبر 2023 01:30

عدن (الاتحاد)

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أعلنت القوات اليمنية المشتركة ضبط عدد من عناصر تنظيم «القاعدة» الإرهابي في محافظة شبوة، بينهم اثنان من القيادات الإرهابية البارزة.
وذكر بيان صادر عن القوات المشتركة أنه تم إلقاء القبض على قياديين إرهابيين، خلال عملية أمنية نوعية، في وقت سابق، مشيرةً إلى أن التحقيقات الأولية مع عناصر التنظيم، كشفت عن وجود عناصر خطيرة تتبع التنظيم، متخفية بين أوساط السكان.
وأشار البيان إلى أن «الإرهابيين خلال التحقيقات الأولية، أقّروا واعترفوا بضلوعهم في ارتكاب العديد من العمليات الإرهابية، التي استهدفت القوات الأمنية والعسكرية في محافظة شبوة، ونجم عنها مقتل العشرات من الجنود وعناصر الأمن».
وبحسب بيان القوات المشتركة، فإن «أحد المقبوض عليهم يُعد من أخطر العناصر التي يعتمد عليها التنظيم الإرهابي، لا سيما في عمليات التنقل، التي سهّلت عمليات رصد القوات العسكرية والأمنية، بالإضافة إلى مرافقة عناصر التنظيم ونقلهم من مناطق إلى أخرى، ونقل العبوات الناسفة والذخائر التي يقوم بتخزينها في منزله، وإيصالها بعد ذلك إلى عناصر أخرى، وقد انضم إلى تنظيم القاعدة في عام 2020».
والأربعاء الماضي، أعلن تنظيم «القاعدة» أن عناصره استهدفت موقع «القناعة» في منطقة «المصينعة» بمديرية «الصعيد» في شبوة، بعدد من قذائف الهاون، دون الإشارة إلى سقوط قتلى أو جرحى.

القاعدة
القوات اليمنية المشتركة
اليمن
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