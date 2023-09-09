مباحثات ليبية في القاهرة بشأن القوانين الانتخابية

حسن الورفلي (بنغازي)

أجرى رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، مشاورات سياسية في العاصمة المصرية القاهرة، مع عدد من المسؤولين المصريين حول سبل التوافق على القوانين الانتخابية اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في البلاد، بالإضافة إلى تحقيق التوافق بين مجلسي النواب والأعلى للدولة حول خارطة الطريق التي تفضي للانتخابات، بحسب ما أكد مصدر برلماني ليبي لـ«الاتحاد».

وأشار المصدر الليبي إلى أن مباحثات صالح في القاهرة مستمرة منذ نهاية الأسبوع الماضي، مؤكدا وجود رغبة قوية لدى رئاسة البرلمان الليبي للتوافق مع رئيس المجلس الأعلى للدولة الجديد محمد تكالة، وذلك بتفعيل كافة التفاهمات السابقة التي جرت بين المجلسين في اجتماعات المغرب لاسيما اتفاق تغيير المناصب السيادية والتوافق على تشكيل حكومة موحدة تقود الترتيب للانتخابات.

وكان رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح قد دعا رئيس مجلس الأعلى للدولة محمد تكالة إلى استمرار التواصل بين المجلسين للتوصل إلى توافق للوصول إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في البلاد، وذلك خلال اتصال هاتفي بينهما مطلع أغسطس الماضي.

وتسعى القاهرة لتنظيم أول لقاء ثنائي يجمع رئيس صالح وتكالة، للتشاور حول الإطار الدستوري اللازم لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية استنادا لمخرجات اللجنة المشتركة المعنية بوضع القوانين «6+6».

وفي سياق أخر، وجه رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبدالحميد الدبيبة أمس، بتشكيل فرق طوارئ واستجابة سريعة لمواجهة أي طارئ قد ينتج عن حالة الطقس المتوقعة خلال الأيام القادمة.

وكلف الدبيبة وزيرا الحكم المحلي والتربية والتعليم ووكيل وزارة الداخلية لشؤون المديريات ورئيس هيئة السلامة الوطنية ورئيس مجلس إدارة الشركة العامة للمياه والصرف الصحي للعمل كفريق والقيام بإصدار تعليماته للجهات التابعة لهم بتشكيل فرق طوارئ واستجابة سريعة لمواجهة أي طارئ.

كما وجه الدبيبة الفريق المكلف بتقديم الدعم اللازم كلا فيما يخصه بالتنسيق مع جهات الاختصاص حفاظا على أمن وسلامة السكان والممتلكات العامة والخاصة قد تنتج عن حالة الطقس المتوقعة اليومين القادمين.

بدورها، أعلنت بلدية بنغازي فرض حالة الطوارئ وحظر التجول في المدينة حتى يوم غداً الإثنين، وإخلاء المناطق، وغلق المحال التجارية المجاورة للساحل الليبي، والمناطق المنخفضة التي تقع بالقرب من الوديان، وذلك على خلفية مرور إعصار قرب حدود المدينة.

وشملت التدابير مطالبة المدنيين بالاستجابة للتدابير الأمنية والإنسانية المعلن عنها بإخلائهم للمساكن والتعاون مع قوات المسلحة ووزارة الداخلية والمنظمات الإنسانية والهِلال الأحمر الليبي وفِرق وزارة الصحة والمتطوعين للمُساعدة بالتنقل بين المُدن خُصوصا بمدينة بنغازي.