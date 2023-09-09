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البرلمان العراقي: تشكيل لجنة تقصي حقائق حول أحداث كركوك

مجلس النواب العراقي (أرشيفية)
10 سبتمبر 2023 01:30

هدى جاسم (الاتحاد)

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أمر مجلس النواب العراقي، أمس، بتشكيل لجنة تقصي حقائق حول الأحداث الأخيرة التي شهدتها محافظة كركوك.
وأوضح بيان لمجلس النواب، أن رئيس المجلس محمد الحلبوسي، قد وجه لجنة الأمن والدفاع بالبرلمان نفسه إلى زيارة محافظة كركوك بهدف تقصي الحقائق عن الأحداث التي وقعت فيها وعرض تقريرها على المجلس. وكان رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، قد دعا، الأسبوع الماضي، مجددا إلى عدم التردد في محاسبة كل المتسببين بسقوط الضحايا والجرحى وفقا للقانون، بعد الانتهاء من التحقيقات والكشف عن ملابسات الأحداث.
يشار إلى أن محافظة كركوك قد شهدت في الثاني من الشهر الجاري موجة اضطرابات على خلفية قرار من الحكومة العراقية تسليم مبنى مقر قيادة العمليات المشتركة المتقدم إلى الحزب الديمقراطي الكردستاني رافقها إحراق إطارات وإطلاق الرصاص بشكل أوقع قتلى وجرحى من المدنيين. وأصدرت المحكمة الاتحادية العليا، الأحد الماضي، أمرا بإيقاف إجراءات فتح مقر للحزب الديمقراطي الكردستاني في محافظة كركوك لحين حسم الدعوى.

البرلمان العراقي
العراق
كركوك
مجلس النواب العراقي
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