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إحباط هجوم إرهابي لـ«الشباب» وسط الصومال

عناصر من الجيش الصومالي (أرشيفية)
10 سبتمبر 2023 01:30

مقديشو (الاتحاد)

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أعلن الجيش الصومالي أمس، أنه قتل مسلحين بينهم قيادي بميليشيات حركة «الشباب» الإرهابية التابعة لتنظيم «القاعدة» بالتعاون مع القوات المحلية في مدينة «بردالي» التابعة لمحافظة «باي» وسط البلاد.
ونقلت وكالة الأنباء الوطنية الصومالية «صونا» عن مسؤولين في «بردالي» القول: إن «الجيش الصومالي تصدى لهجوم ارهابي شنته ميليشيات الشباب تم خلاله قتل القيادي الإرهابي الذي كان يقود العناصر المهاجمة وقتل عناصر أخرى كانت معه». 
وأكد أن «القوات المسلحة الصومالية تواصل بالتعاون مع القوات الشعبية تنفيذ عمليات تمشيط في مناطق واسعة لتعزيز الأمن والاستقرار وملاحقة فلول ميليشيات الشباب». واستعاد الجيش الصومالي أمس الأول، منطقة «عيل لهلي» بإقليم «غلغدود» بولاية «غلمدغ» الإقليمية وسط الصومال خلال عمليات ميدانية يواصل خلالها ملاحقة فلول ميليشيات «الشباب» للقضاء عليهم.

حركة الشباب الإرهابية
الصومال
الجيش الصومالي
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