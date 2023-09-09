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روسيا: متمسكون بشروطنا للعودة إلى اتفاق الحبوب

مزارع خلال حصاد محصول القمح جنوب روسيا (أ ف ب)
10 سبتمبر 2023 01:29

موسكو (وكالات) 

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روسيا تجدد شروطها للعودة إلى اتفاق تصدير الحبوب

أعلن الكرملين، أمس، أنه ملتزم بشروطه للعودة إلى اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود الذي انسحبت منه روسيا في يوليو الماضي.
وقال دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين، إن روسيا تريد على وجه الخصوص إعادة ربط بنكها الزراعي الحكومي بالنظام المالي العالمي للمدفوعات «سويفت» وليس وحدة تابعة للبنك مثلما اقترحت الأمم المتحدة.
وقدم الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، خطة لروسيا من 4 نقاط لإحياء اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود، حسبما ذكرت صحيفة «بيلد» الألمانية، أمس الأول.
وذكرت الصحيفة، أن غوتيريش قدم تفاصيل خطته في رسالة إلى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، تتضمن «ربط البنك الزراعي الروسي، بنظام سويفت، والسماح للسفن الروسية بالرسو في الموانئ الأوروبية إذا كانت تنقل فقط المنتجات الغذائية أو الأسمدة»، وفقاً للصحيفة. واقترح غوتيريش، حسب الصحيفة، أن «تدعم الأمم المتحدة تأمين سفن الشحن الروسية، والمساعدة في إعادة الأصول المجمدة لمنتجي الأسمدة الروس».
وأوضحت أن غوتيريش طلب بالمقابل من روسيا «العودة إلى اتفاق تصدير حبوب البحر الأسود» الذي وقعته كييف وموسكو العام الماضي.
والأربعاء الماضي، قالت الخارجية الروسية، في بيان، إن هناك «مقترحات جديدة من الأمم المتحدة لاستعادة اتفاق الحبوب»، معتبرة أنها «غير كافية».
ورفضت موسكو تمديد اتفاق الحبوب في يوليو الماضي، معتبرة أن «الغرب لم يفِ بالتزاماته في الاتفاق»، وقالت إنها «ستمدده حال تنفيذ الجزء الروسي منها».
وتشتكي روسيا من أن القيود والعقوبات المفروضة عليها على خلفية الأزمة الحالية الدائرة مع أوكرانيا أعاقت صادراتها من المواد الغذائية والأسمدة، وهي منتجات تعتبرها موسكو مهمة أيضاً لسلسلة الغذاء العالمية.
وللحد من تأثير الأزمة على أسعار المواد الغذائية العالمية، وقعت الأمم المتحدة وروسيا وتركيا وأوكرانيا اتفاقية ممر الحبوب في البحر الأسود بإسطنبول يوم 22 يوليو 2022.
وفي السياق، عقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان محادثات مع رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا خلال قمة زعماء مجموعة العشرين في نيودلهي بخصوص إحياء اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود، حسبما ذكر مصدران مطلعان أمس.
ورفض المصدران الإدلاء بمزيد من التفاصيل.
يأتي ذلك تزامناً مع إعلان وزارة الخارجية اليابانية أن وزير الخارجية التقى بنظيره الأوكراني في كييف أمس. وأوضحت وزارة الخارجية اليابانية أن يوشيماسا هاياشي بحث جهود الإعمار مع نظيره الأوكراني دميترو كوليبا،  وضمان الأمن الغذائي العالمي.
وقال أردوغان في وقت سابق من هذا الأسبوع عقب محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إنه قد يكون من الممكن إحياء اتفاق الحبوب قريباً.
وأضاف أن أوكرانيا ينبغي أن تبدي مرونة في موقفها التفاوضي في مواجهة روسيا في المحادثات الرامية إلى إحياء الاتفاق وتصدير المزيد من الحبوب إلى أفريقيا بدلاً من أوروبا.
لكن أوكرانيا عارضت أمس الأول فكرة تخفيف العقوبات على روسيا من أجل إحياء الاتفاق.

روسيا
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أوكرانيا
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