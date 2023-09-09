مناورات بحرية واسعة النطاق لدول الناتو في «البلطيق»

برلين (وكالات)

بدأت 14 دولة من حلف شمال الأطلسي «ناتو» بينها الولايات المتحدة أمس، مناورات بحرية واسعة النطاق بقيادة ألمانيا في بحر البلطيق.

وتشارك حوالى 30 سفينة وغواصة إضافة إلى حوالى 19 طائرة ووحدات برية مختلفة في تدريبات «نورذرن كوستس 23» السنوية، على ما أفادت البحرية الألمانية في بيان أمس.

وقال الأميرال ستيفان هايش إن أكثر من 3200 جندي سيتدربون «للمرة الأولى منذ بدء هذه المناورات عام 2007 على سيناريو واقعي في إطار الدفاع الأطلسي».

وكان المشاركون في هذه المناورات يتدربون في السنوات السابقة على التصدي لهجمات قراصنة وإرهابيين ومهربين، أو المشاركة في مهمات دولية.

وشدد المتحدث باسم الحلف ديلان وايت أمس على أن «أزمة أوكرانيا عدّلت جذريا من الوضع في مجال الأمن في بحر البلطيق»، مشيراً إلى أن «مناورات من هذا النوع تبعث برسالة واضحة بأن الناتو مستعد للدفاع عن كل شبر من أراضي الحلفاء». وستجري العمليات التي تستمر حتى 23 سبتمبر، بصورة رئيسية قبالة سواحل إستونيا ولاتفيا، بما يشمل مجاليهما البري والجوي، وفي القسمين الشرقي والأوسط من بحر البلطيق.

وسيتولى الأميرال هايش وفريقه قيادة التدريبات انطلاقاً من روستوك على ساحل شمال شرق ألمانيا. وصرح بأنها المرة الأولى التي تتولى البحرية الألمانية «التخطيط وقيادة مناورات بهذا الحجم».

وسيتم تدريب الجنود على الدفاع عن الموانئ كما على شن هجوم برمائي على أهداف برية، والهدف هو تعزيز التعاون بين القوات البحرية والبرية والجوية المشاركة، بحسب البحرية الألمانية.