بريطانيا.. 200 مهاجر عبروا «القنال» خلال أسبوع

لندن (وكالات)

أظهرت أحدث الأرقام الخاصة بالمهاجرين أن أكثر من 200 مهاجر وصلوا إلى بريطانيا، من خلال عبور القنال، في اليوم السابع على التوالي من الرحلات المسجلة.

وسافر إجمالي 210 أشخاص على متن 5 قوارب إلى بريطانيا أمس الأول، طبقاً لبيانات وزارة الداخلية، ما يشير إلى متوسط 42 شخصاً لكل قارب، طبقاً لما ذكرته وكالة الأنباء البريطانية «بي.أيه.ميديا» أمس.

وبذلك يصل إجمالي عدد الأشخاص الذين قاموا برحلات، خلال الأسبوع الماضي إلى 2188 وافداً جديداً، وسط موجة من الطقس الدافئ. وشهد سبتمبر أعلى رقم من الأشخاص الذين سافروا في يوم واحد هذا العام، حيث قام 872 شخصاً في 15 قارباً، بالعبور.

وهذا العام حتى الآن، وصل 22 ألفاً و289 شخصاً إلى بريطانيا عبر القنال الإنجليزي، وهذا الرقم مازال أقل مما كان عليه في الموعد نفسه من العام الماضي، حيث قام 27 ألفاً و705 أشخاص بعملية العبور، بحلول الثامن من سبتمبر.