روسيا تسقط مسيرات في شبه جزيرة القرم

قال سيرجي أكسيونوف رئيس إدارة شبه جزيرة القرم، السبت على تطبيق "تلغرام"، إن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت ثلاث طائرات مسيرة أوكرانية في المنطقة.

وأسقطت واحدة في الشمال الغربي واثنتين إلى الغرب من شبه الجزيرة.

وعلى نحو منفصل، قالت وكالة "تاس" الروسية للأنباء إن وزارة الدفاع أبلغت الصحفيين بأن الدفاعات الجوية أحبطت هجوما أوكرانيا بطائرة مسيرة حاول ضرب أهداف على أراضي روسيا الاتحادية في حوالي الساعة 7:30 مساء بالتوقيت المحلي.

وشهدت الأشهر القليلة الماضية زيادة في عدد الهجمات بالطائرات المسيرة على القوات الروسية في القرم. وتشن القوات الأوكرانية، منذ يونيو الماضي، هجوما مضادا داخل أراضيها.