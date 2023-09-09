تضامن عربي ودولي واسع مع المغرب

عواصم (الاتحاد)

أثار الزلزال الذي أوقع أكثر من 1000 قتيل في المغرب، موجة تضامن عبر العالم مع عرض دول كثيرة تقديم المساعدة إلى الرباط لمواجهة تداعيات الكارثة.

وأعربت السعودية والبحرين والكويت ومصر وليبيا وتونس والجزائر عن تعازيها للمغرب، مؤكدة تضامنها مع هذا البلد، كما أعرب عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني عن تعازيه في ضحايا الزلزال، مؤكداً في بيان صادر عن الديوان الملكي «وقوف الأردن إلى جانب الأشقاء في المملكة المغربية في هذا الحادث الأليم».

كذلك، قدم رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني تعازيه، مؤكداً في رسالة إلى العاهل المغربي تضامن العراق حكومة وشعباً.

كذلك أعرب مجلس التعاون لدول الخليج العربية والبرلمان العربي ومنظمة التعاون الإسلامي، بالإضافة إلى الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، عن تعازيهم الحارة للمملكة المغربية، وتعاطفهم مع أسر ضحايا الزلزال.

دولياً، أعرب الرئيس الأميركي جو بايدن عن «حزن عميق على ضحايا زلزال المغرب»، في رسالة وجّهها إلى المملكة نشرها البيت الأبيض عبر موقعه الرسمي.

وأضاف بايدن: «أشعر بحزن عميق إزاء الخسائر في الأرواح والدمار الذي سببه الزلزال»، وقال إن «بلاده تقف إلى جانب المغرب في هذه اللحظة الصعبة».

من جانبه، قال الرئيس الصيني تشي جينج بينج في رسالة موجهة للعاهل المغربي محمد السادس: «صُدمت عندما علمت أن زلزالاً قوياً قد وقع في بلدكم الموقر، ما تسبب في خسائر فادحة وأضرار في الممتلكات».

وأضاف تشي: «أنا على ثقة من أن المغرب، حكومة وشعباً، سيتمكن من التغلب على آثار هذه الكارثة وإعادة بناء وطنه في وقت مبكر».

بدوره، قدم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تعازيه إلى الشعب المغربي، وفق ما جاء في بيان نشره الكرملين عبر موقعه الإلكتروني، عن برقية تعزية وجهها الرئيس إلى الملك محمد السادس.

وقال بوتين: «أرجو أن تتقبلوا تعازي الصادقة بشأن العواقب المأساوية للزلزال المدمر الذي ضرب المناطق الوسطى من بلادكم».

كذلك أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، عن «تأثره بعد الزلزال الرهيب في المغرب»، عارضاً تقديم مساعدة فرنسية لتخطي تداعياته.

من ناحيته، قدم رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، تعازيه لعائلات ضحايا مأساة الزلزال العنيف الذي ضرب المغرب.

كما وجّه المستشار الألماني أولاف شولتس، التعازي إلى أقارب ضحايا الزلزال المدمر في المغرب.

وكان رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، أول من أعلن التضامن دولياً مع المغرب، وذلك خلال كلمته الافتتاحية في قمة مجموعة العشرين في العاصمة نيودلهي.

وقال مودي: «ندعو الله أن يتعافى جميع المصابين قريباً، المجتمع الدولي بأسره يقف إلى جانب المغرب في هذا الوقت العصيب، ونحن على استعداد لتقديم كل المساعدة الممكنة لهم».

أما الأمم المتحدة، فقد أعلنت استعدادها لمساندة الحكومة المغربية في جهودها لمساعدة السكان المتضررين من الزلزال.

وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، عن حزنه وتضامنه مع حكومة وشعب المغرب عقب الزلزال الذي وصف بالأعنف في البلاد خلال قرن.