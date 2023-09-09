إعادة فتح الطرق بين أرمينيا وأذربيجان

قال حكمت حاجييف مستشار السياسة الخارجية للرئيس الأذري إلهام علييف، اليوم السبت، إنه تم التوصل إلى اتفاق لفتح الطرق بين أرمينيا وأذربيجان.

وأكد حاجييف أن الطرق ستفتح بشكل متزامن، مضيفا أنه سيتم الإبقاء على نقطة التفتيش التابعة لأذربيجان على الطريق المؤدي إلى أرمينيا.

وقالت أذربيجان، في وقت سابق اليوم السبت، إن قوات من أرمينيا أطلقت النار على قواتها خلال الليل وإن وحدات من جيش أذربيجان اتخذت "إجراءات للرد"، في حادث نفته أرمينيا.

وجاء هذا الادعاء والادعاء المضاد على خلفية تصاعد التوتر بين البلدين اللذين خاضا خلال العقود الثلاثة الماضية حربين على جيب ناجورنو قرة باغ.

وقالت وزارة الدفاع في أذربيجان، في وقت سابق اليوم، إن وحدات من القوات الأرمينية أطلقت نيران أسلحتها الخفيفة على جنود أذربيجانيين في "ساداراك" شمالي "ناخيتشفان"، وهو جيب تابع لأذربيجان.

ولم يذكر بيان الوزارة ما إذا كان هناك أي خسائر في الأرواح. ونفت وزارة الدفاع الأرمينية إطلاق قواتها النار على مواقع أذربيجانية.