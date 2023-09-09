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حداد وطني.. وارتفاع جديد لضحايا زلزال المغرب

فرق إنقاذ تتفقد منازل هدمها زلزال المغرب
9 سبتمبر 2023 23:15

أعلن التلفزيون المغربي، نقلا عن وزارة الداخلية، اليوم السبت، أن حصيلة قتلى الزلزال، الذي هز البلاد مساء أمس الجمعة، ارتفعت إلى 1305، فيما أعلن عن حداد وطني.
وأضافت الوزارة، في بيان، أن عدد الجرحى وصل إلى 1832 بينهم 1220 في حالة حرجة.
وبلغت شدة الزلزال 7.2 درجة على مقياس ريختر.
وأعلن الديوان الملكي، في بيان صدر مساء اليوم، الحداد الوطني لثلاثة أيام وقال إنه سيتم تنكيس العلم الوطني في جميع أنحاء البلاد.
وأضاف أن القوات المسلحة ستنشر فرق إنقاذ لتزويد المناطق المتضررة بمياه الشرب النظيفة والإمدادات الغذائية والخيام والبطانيات.
كانت حصيلة سابقة أشارت إلى مقتل 1037 شخصا جراء الزلزال.
وألحقت الهزة القوية أضرارا بمبان في مدينة مراكش العريقة، أقرب مدينة كبيرة إلى مركز الزلزال، حيث أمضى السكان ليلتهم في العراء، خائفين من العودة إلى منازلهم بسبب احتمال حدوث هزات ارتدادية.
وضرب الزلزال أقاليم الحوز وورزازات ومراكش وأزيلال وشيشاوة وتارودانت.
 

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المصدر: وكالات
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قتلى
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