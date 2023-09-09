المغرب يعلن حداداً وطنياً على ضحايا الزلزال

أعلن المغرب، اليوم السبت، الحداد الوطني لثلاثة أيام على ضحايا الزلزال الذي بلغت قوته 7.2 درجة على مقياس ريختر.

وقال الديوان الملكي، في بيان صدر مساء اليوم، بعد يوم من وقوع الزلزال، إنه سيتم تنكيس العلم الوطني في جميع أنحاء البلاد.

وأضاف أن القوات المسلحة ستنشر فرق إنقاذ لتزويد المناطق المتضررة بمياه الشرب النظيفة والإمدادات الغذائية والخيام والبطانيات.

ونقل التلفزيون الرسمي في المغرب عن وزارة الداخلية قولها، اليوم السبت، إن عدد قتلى الزلزال القوي، الذي ضرب البلاد، ارتفع إلى 1037 شخصا.

وأضافت الوزارة أن أكثر من 1200 شخص أصيبوا جراء الزلزال الذي وقع في منطقة جبال الأطلس الكبير في وقت متأخر من مساء أمس الجمعة.

وألحق الزلزال أضرارا بمبان في مدينة مراكش العريقة، أقرب مدينة كبيرة إلى مركز الزلزال، حيث أمضى السكان ليلتهم في العراء، خائفين من العودة إلى منازلهم بسبب احتمال حدوث هزات ارتدادية.

وضرب الزلزال أقاليم الحوز وورزازات ومراكش وأزيلال وشيشاوة وتارودانت.

وقال المعهد الوطني للجيوفيزياء في المغرب إن الزلزال وقع بعد الساعة 11 مساء بالتوقيت المحلي (2200 بتوقيت جرينتش) في منطقة‭‭‭‭‭‭" ‬‬‬‬‬‬إيغيل"‭‭‭‭‭‭ ‬‬‬‬‬‬بجبال الأطلس الكبير.

وهذا الزلزال هو الأكبر من حيث عدد الضحايا في المغرب منذ 1960 عندما وقع زلزال أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 12 ألف شخص، وفقا لهيئة المسح الجيولوجي الأميركية.

وتقع منطقة "إيغيل" الجبلية، التي تضم قرى زراعية صغيرة، على بعد حوالي 70 كيلومترا جنوب غربي مدينة مراكش.