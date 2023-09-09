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بريطانيا تشهد أكثر أيام العام حرارة

جانب من العاصمة البريطانية لندن (أرشيفية)
9 سبتمبر 2023 22:44

قالت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية في بريطانيا إن، اليوم السبت، هو أكثر أيام هذا العام حرارة في البلاد حتى الآن، فيما أظهرت بيانات أولية أن درجات الحرارة بلغت 32.7 درجة مئوية في مطار هيثرو بالعاصمة البريطاينة لندن.
وكانت أعلى درجة حرارة شهدتها البلاد هذا العام هي 32.6 درجة مئوية وسجلت يوم الخميس.
وأضاف مكتب الأرصاد الجوية أن، اليوم السبت، هو اليوم السادس على التوالي الذي تسجل فيه بريطانيا درجة حرارة تزيد على 30 درجة مئوية وأن ذلك أعلى كثيرا من المتوسط الذي يتم تسجيله في هذا الوقت من العام.
وقال المكتب الأسبوع الماضي إن بريطانيا تشهد ثامن أحر صيف منذ عام 1884.
وفي يوليو 2022، سجلت بريطانيا اليوم الأكثر سخونة على الإطلاق عندما تجاوزت درجات الحرارة عتبة 40 درجة مئوية لأول مرة.

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المصدر: وكالات
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