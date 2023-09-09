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روسيا: إسقاط مسيرة في شبه جزيرة القرم

روسيا: أسقاط مسيرة في شبه جزيرة القرم (أرشيفية)
9 سبتمبر 2023 22:03

قال سيرجي أكسيونوف، رئيس إدارة القرم، اليوم السبت، إن "الدفاعات الجوية الروسية أسقطت طائرة مسيرة في شمال غرب شبه الجزيرة".
من جهة أخرى، اندلع حريق في وحدة عسكرية روسية في مدينة "سيمفيروبول" عاصمة القرم، حسبما ذكرت مصادر عسكرية روسية.
وكتب أوليج كروتشكوف، مستشار القيادة الروسية في شبه جزيرة القرم عبر تطبيق "تليجرام" "شب حريق عادي في وحدة عسكرية في سيمفيروبول".
وأشار إلى أنه تمت السيطرة على الحريق، إلا أنه تمت مشاركة مقطع مصور لعمود دخان أسود ضخم عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وأفاد سكان محليون أيضا بسماع صوت انفجار وطلقات نارية، ولم يتضح سبب الحريق في البداية.
وشهدت الأشهر القليلة الماضية زيادة في عدد الهجمات بالطائرات المسيرة على القوات الروسية في القرم.
وتشن القوات الأوكرانية، منذ يونيو الماضي، هجوما مضادا داخل أراضيها.

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المصدر: وكالات
روسيا
أوكرانيا
شبه جزيرة القرم
طائرة مسيرة
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