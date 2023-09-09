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رومانيا تعثر على شظايا جديدة لطائرة على أرضها

شظية من طائرة مسيرة
9 سبتمبر 2023 20:45

أعلنت وزارة الدفاع الرومانية، اليوم السبت، العثور داخل أراضي رومانيا على شظايا جديدة لطائرة مسيَّرة.
وقال كلاوس يوهانيس، الرئيس الروماني، إن هذا يشير إلى انتهاك غير مقبول للمجال الجوي للبلاد.
وأضاف يوهانيس، في بيان، أنه أبلغ ينس ستولتنبرج، الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، بالعثور على شظايا الطائرة، وهي ثاني طائرة مسيَّرة تتحطم في الأراضي الرومانية في غضون أيام. وتابع أن ستولتنبرج أكد مجدداً تضامن الحلف الكامل مع رومانيا.
وقال يوهانيس إن عثور السلطات على «شظايا جديدة لطائرة مسيَّرة على الأراضي الرومانية بالقرب من الحدود مع أوكرانيا... يشير إلى حدوث انتهاك غير مقبول للمجال الجوي لرومانيا، وهي دولة عضو في حلف شمال الأطلسي، مع وجود مخاطر حقيقية على أمن مواطني رومانيا في المنطقة».
وقالت وزارة الدفاع إن قوات البحرية الرومانية نشرت فرق بحث بعد أن نبهتها السلطات المحلية إلى اكتشاف شظايا طائرة مسيَّرة على بعد 2.5 كيلومتر جنوب شرقي قرية «بلاورو»، التي تقع على الجهة المقابلة لميناء «إسماعيل» الأوكراني عبر نهر الدانوب.
وقالت كييف، يوم الاثنين الماضي، إن طائرات مسيَّرة انفجرت في رومانيا خلال غارة جوية ليلية على مدينة «إسماعيل»، لكن المسؤولين في رومانيا نفوا هذه التقارير في البداية قبل العثور على شظايا يوم الأربعاء.

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المصدر: وكالات
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