زلزال قوي يهز جزيرة في إندونيسيا

ضرب زلزال بقوة ستّ درجات جزيرة "سولاوسي" الإندونيسية، اليوم السبت، بدون أن يتسبب بأضرار أو ضحايا، وفق معلومات أولية نشرتها السلطات.

وحدثت الهزّة عند الساعة 21,43 (14,43 بتوقيت غرينتش) على عمق 9,9 كيلومترات، حسبما أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية.

وقالت وكالة البحث والإنقاذ في "بالو" عاصمة الجزيرة في بيان "حتى الساعة، لم يُبلّغ عن أي أضرار أو ضحايا بعد الهزّة الأرضية".

من جهتها، لم تبلغ الوكالة الإندونيسية للجيوفيزياء عن خطر تسونامي فوري، لكنها حذّرت من هزات ارتدادية محتملة.

وقالت قمرية (41 عامًا) من قرية "مالي" بوسط الجزيرة "كنت نائمة (حين حدث الزلزال). قفزت من السرير على الفور".

وأضافت "شعرت بأنني أهتزّ مثل الأرزّ حين يُنخل. كان قويًا جدًا لأنني أعيش قرب مركز الزلزال. استمر ذلك نحو خمس ثوانٍ".

وأشارت إلى أن الكهرباء انقطعت في الحيّ حيث تُقيم.

وأظهر مقطع فيديو سكّانًا مذعورين في قرية "لامبونغا" (وسط) يتجمعون خارج منازلهم بحثًا عن مأوى خوفًا من هزّات ارتدادية.

وتتعرض إندونيسيا لزلازل متكررة بسبب موقعها على "حزام النار" في المحيط الهادئ، حيث تنشط الزلازل والبراكين.

وسبق أن تسبب زلزال، بقوة 7.5 درجة ضرب المنطقة نفسها التي هزها زلزال اليوم، في عام 2018 في حدوث تسونامي أدى لأضرار واسعة النطاق ووقوع وفيات.

وفي 21 نوفمبر 2022، ضرب زلزال بقوة 5,6 درجات مقاطعة جاوا الغربية في جزيرة جاوا الرئيسية، ما أدّى إلى مقتل أكثر من 600 شخص.