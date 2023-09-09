قادة العالم يتضامنون مع المغرب بعد الزلزال

أثار الزلزال، الذي أوقع 1037 قتيلا وفق آخر حصيلة حتى الآن، في المغرب، موجة تضامن عبر العالم مع عرض دول كثيرة على الرباط المساعدة.

فقد أعربت السعودية ومصر عن تعازيهما للمغرب، مؤكدتين تضامنهما معه.

وأعرب عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني عن تعازيه لضحايا الزلزال، مؤكدا، في بيان صادر عن الديوان الملكي «وقوف الأردن إلى جانب الأشقاء في المملكة المغربية في هذا الحادث الأليم».

وعبر الرئيس الأميركي جو بايدن عن «حزنه الكبير لخسارة أرواح والدمار» جراء الزلزال، مؤكدا «استعداد (الولايات المتحدة) لتقديم أي مساعدة ضرورية للشعب المغربي».

وأعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن «تأثره»، عارضا مساعدة بلاده.

وكتب على منصّة «إكس»، في الطائرة التي كانت تقله إلى نيودلهي للمشاركة في قمة مجموعة العشرين «نحن متأثرون جميعا بعد الزلزال الرهيب في المغرب. فرنسا مستعدة للمساعدة في عمليات الإنقاذ».

وأكد البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان «تضامنه العميق مع أولئك الذين ضربتهم هذه المأساة في أجسادهم وقلوبهم».

وبعث الرئيس الصيني شي جينبينغ «برقية تعزية» إلى المغرب.

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في بيان موجه إلى ملك المغرب «نشاطر الشعب المغربي الصديق الحزن والحداد»، مقدما «تعازيه الصادقة».

كذلك، قدم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي «صادق تعازيه» للعاهل المغربي والشعب المغربي، مؤكدا «تضامن» بلاده.

وأعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن تعازيه للشعب المغربي «الشقيق»، مؤكدا دعم بلاده «بكل الوسائل».

وعبر الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير عن «صدمته الشديدة» حيال الزلزال العنيف الذي ضرب المغرب. وقدم شتاينماير اليوم السبت العزاء للعاهل المغربي الملك محمد السادس، وأعرب باسم الشعب الألماني عن تعازيه في الضحايا وعن أمنياته بالشفاء العاجل للمصابين.

وقدم الرئيس السويسري آلان بيرسيه تعازيه للمغرب فيما أعلنت وزارة الخارجية تفعيل خلية أزمة، مؤكدة أنها تدرس إرسال مساعدة.

وأعرب رئيس أذربيجان إلهام علييف عن «صدمته العميقة» في رسالة تعاز وجهها إلى ملك المغرب.

وقدم رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي تعازيه للمغرب، مبديا «حزنه الكبير لخسارة أرواح».

كذلك، قدم رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني تعازيه، مؤكدا، في رسالة إلى العاهل المغربي «تضامن العراق حكومة وشعبا».

من جهتها، صرحت رئيسة الحكومة الإيطالية جورجيا ميلوني أنها علمت «بحزن بحصيلة الزلزال المأسوية» وأبدت «تضامنها مع المغرب، مؤكدة»عزم إيطاليا عى دعم المغرب في هذا الوضع الطارئ".

وصرح رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو «نتوجه بكل أفكارنا إلى الضحايا وعائلاتهم»، مقدما «تعازي الصادقة للحكومة والشعب المغربيين».

وكتب رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز على منصة «إكس»، معربا عن «كل تضامني وكل دعمي لشعب المغرب بعد هذا الزلزال المروع»، وصرح وزير الخارجية خوسيه مانويل ألباريس للصحفيين، على هامش قمة العشرين، أن بلاده «عرضت على المغرب إرسال فرق إسعاف، وهو الأهم في الوقت الحاضر، إنما كذلك مساعدتها لإعادة الإعمار».

وأبدى وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي، عبر منصة «إكس»، استعداد بلاده «للمساعدة بكل الوسائل الممكنة».

وأكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين «وقوفها إلى جانب الشعب المغربي»، كما أبدى وزير خارجية التكتل جوزيب بوريل «استعداد الاتحاد الأوروبي لإمداد المغرب بالمساعدة التي يودها».

وقدم الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه تعازيه، مؤكدا «تضامن المنظمة ووقوفها إلى جانب» المغرب.

كذلك، قدم رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي محمد تعازيه معربا عن «ألم كبير للعواقب المأسوية للزلزال».

من جهته، أعلن مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، عبر منصة «إكس»، التوجه «بأفكاره وصلواته إلى المغاربة»، مبديا «استعدادنا لتلبية الحاجات الآنية على الصعيد الصحي».