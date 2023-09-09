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مجموعة العشرين تصدر إعلاناً في اليوم الأول من قمتها

رئييس الوزراء الهندي ناريندرا مودي خلال أعمال قمة مجموعة العشرين
9 سبتمبر 2023 17:15

أعلن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، اليوم السبت، أن زعماء مجموعة العشرين توصلوا إلى توافق بخصوص القضايا التي تواجه المجموعة خلال القمة.
وفيما يتعلق بالأزمة في أوكرانيا، ناشد الإعلان جميع الدول المعنية إلى التصرف بما يتفق مع أهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة ككل.
وطالبت المجموعة بالامتناع عن التهديد أو استخدام القوة سعيا للاستيلاء على أراض بما يتنافى مع وحدة أراضي وسيادة واستقلال أي دولة.
كما قالت المجموعة إن استخدام الأسلحة النووية أو التهديد باستخدامها غير مقبول.
ودعا الإعلان روسيا وأوكرانيا إلى ضمان النقل الفوري والسلس للحبوب والمواد الغذائية والأسمدة من البلدين.

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المصدر: رويترز
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