ارتفاع كبير لعدد قتلى زلزال المغرب

نقل التلفزيون الرسمي في المغرب عن وزارة الداخلية قولها، اليوم السبت، أن عدد قتلى الزلزال القوي، الذي ضرب البلاد، ارتفع إلى 1037 شخصا.

وأضافت الوزارة أن أكثر من 1200 شخص أصيبوا جراء الزلزال الذي بلغت قوته 7.2 درجة على مقياس ريختر ووقع في منطقة جبال الأطلس الكبير في وقت متأخر من مساء أمس الجمعة.

كانت حصيلة سابقة أشارت إلى مقتل 822 شخصا وإصابة المئات جراء الزلزال.

وألحق الزلزال أضرارا بمبان في مدينة مراكش العريقة، أقرب مدينة كبيرة إلى مركز الزلزال، حيث أمضى السكان ليلتهم في العراء، خائفين من العودة إلى منازلهم بسبب احتمال حدوث هزات ارتدادية.

ودعت وزارة الداخلية إلى الهدوء، قائلة، في بيان نقله التلفزيون، إن الزلزال ضرب أقاليم الحوز وورزازات ومراكش وأزيلال وشيشاوة وتارودانت.

وقال المعهد الوطني للجيوفيزياء في المغرب إن الزلزال وقع بعد الساعة 11 مساء بالتوقيت المحلي (2200 بتوقيت جرينتش) في منطقة‭‭‭‭‭‭" ‬‬‬‬‬‬إيغيل"‭‭‭‭‭‭ ‬‬‬‬‬‬بجبال الأطلس الكبير.

وهذا الزلزال هو الأكبر من حيث عدد الضحايا في المغرب منذ 1960 عندما وقع زلزال وأسفر عن مقتل ما لا يقل عن 12 ألف شخص وفقا لهيئة المسح الجيولوجي الأميركية.

وتقع منطقة "إيغيل" الجبلية، التي تضم قرى زراعية صغيرة، على بعد حوالي 70 كيلومترا جنوب غربي مراكش.