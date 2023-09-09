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66 شخصاً في عداد المفقودين جراء حريق في هاواي

66 شخصاً في عداد المفقودين جراء حريق في هاواي
9 سبتمبر 2023 14:21

انخفض عدد المفقودين إثر الحريق الهائل الذي اجتاح جزيرة ماوي بولاية هاواي الأميركية، من 385 إلى 66 شخصا، وفق ما أعلن حاكم هاواي جوش غرين الجمعة.
وأتى الحريق، الأكثر فتكا في الولايات المتحدة منذ قرن، على مدينة لاهاينا السياحية العاصمة السابقة لمملكة هاواي بشكل شبه تام.
واشار غرين إلى أن عدد قتلى الحريق لا يزال 115، لكنه مرجح للارتفاع، مؤكداً أن الشرطة المحلية تحقق حالياً في مصير المفقودين.
وأنهى عناصر الإنقاذ عمليات البحث في الأراضي التي أتت عليها النيران، لكنهم يواصلونها في البحر، حيث قفز الناس للنجاة من الحريق.
وأثار عدد المفقودين الكبير مخاوف من احتمال ارتفاع حصيلة القتلى.
وأدت الحرارة المرتفعة التي سببها الحريق إلى صهر السيارات وتحويل المنازل إلى رماد وخلفت نفايات خطرة.
وقدم غرين أيضاً تقييماً لأعداد النازحين، مشيراً إلى أن 6595 شخصاً تم إيواؤهم في فنادق بالجزيرة و1100 آخرين في مساكن مستأجرة.
واضاف أنه في غضون أسبوعين تقريبًا، "سننقل الناس إلى مساكن لأجل طويل".
ودمر حريق لاهاينا 2200 مبنى على الأقل، معظمها سكني، وتسبب في خسائر قد تصل إلى ثلاثة مليارات دولار، وفقا لخبراء التأمين.

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