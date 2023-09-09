الأحد 10 سبتمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

مودي: الهند مستعدة لتقديم كل المساعدات للمغرب بعد الزلزال المدمر

مودي: الهند مستعدة لتقديم كل المساعدات للمغرب بعد الزلزال المدمر
9 سبتمبر 2023 12:40

أعرب رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي اليوم السبت عن حزنه بسبب الخسائر في الأرواح الناجمة عن الزلزال الذي ضرب المغرب، وأكد استعداد الهند لتقديم كل المساعدات الممكنة للمغرب في هذا الوقت الصعب.

وكانت وزارة الداخلية المغربية قد أعلنت صباح اليوم السبت إن زلزالا قويا بلغت شدته 7 درجات على مقياس ريختر ضرب عدة مناطق في المغرب في وقت متأخر من ليل الجمعة وأودى بحياة المئات.

أخبار ذات صلة
إسبانيا ترسل فريق إنقاذ إلى المغرب
سباق مع الزمن لإنقاذ ناجين من زلزال المغرب

وأوضحت الوزارة أن الزلزال أسفر أيضا عن إصابة 153 شخصا بجروح متفاوتة الخطورة، تم نقلهم إلى المستشفيات لتلقي الإسعافات اللازمة. وقال مودي على موقع "اكس" للتواصل الاجتماعي "شعرت بحزن شديد بسبب الخسائر في الأرواح الناجمة عن زلزال في المغرب. في هذه الساعة المأساوية، تعاطفي مع شعب المغرب. خالص العزاء لمن فقدوا أحبائهم، وأتمنى الشفاء العاجل للمصابين. الهند مستعدة لتقديم كل المساعدة الممكنة للمغرب في هذا الوقت الصعب".

المصدر: د ب أ
ناريندرا مودي
الهند
المغرب
آخر الأخبار
آركابيتا تستحوذ على مجموعة «داتافلو» أكبر مقدم لخدمات التحقق من شهادات التأهيل والاعتماد بالخليج
الاقتصادي
آركابيتا تستحوذ على مجموعة «داتافلو» أكبر مقدم لخدمات التحقق من شهادات التأهيل والاعتماد بالخليج
4 سبتمبر 2023
بايدن خلال المؤتمر الصحفي (أ ف ب)
عربي ودولي
بايدن يلتقى رئيس وزراء الصين على هامش قمة الـ 20
اليوم 19:49
جنود أوكرايون في جبهة القتال
عربي ودولي
أوكرانيا تعلن تحقيق إنجاز في الجبهة الجنوبية
اليوم 19:41
متطوعو منظمة «إس أو إس ميديتيرانيه» ينقذون مهاجرين
عربي ودولي
«أوشن فايكينغ» تنقذ عشرات المهاجرين قبالة ليبيا
اليوم 19:04
إقالة فليك من تدريب ألمانيا
الرياضي
إقالة فليك من تدريب ألمانيا
اليوم 18:52
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©